Griezmann, un homenaje entre lágrimas y redención de una leyenda: "Pido perdón, no me di cuenta del cariño que tenía aquí"

No habrá más de Antoine Griezmann en el Metropolitano. No habrá más goles, más celebraciones, más victorias. Este domingo se terminó el periplo del jugador francés ante la afición del Atlético de Madrid y tuvo una despedida a la altura de su trayectoria en la historia del club rojiblanco.

"Goleador de leyenda". Con ese lema despidió el Atlético a 'El Principito' ante un Metropolitano lleno hasta la bandera del que no se movió nadie hasta que el homenaje llegó a su final. El Atlético ganó al Girona y entonces llegó lo que todo el mundo esperaba, a lo que todos habían ido, el reconocimiento a una carrera de altura.

Como si de un guiño del destino se tratara, Griezmann dijo adiós a su casa el mismo día en el que cumplió 500 partidos como colchonero. Medio millar de encuentros pese a sus idas y venidas.

El homenaje de los capitanes. Las lágrimas en la grada. David Villa aplaudiendo 🥹



La despedida de Griezmann es histórica 🥹❤️🤍#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/y9knIeMsy5 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 17, 2026

Fue un homenaje de lo más emotivo, bañado de lágrimas tanto del gran protagonista como de la grada. Lo más llamativo fue el perdón de Griezmann. El que pidió públicamente y ante toda su gente por haberse ido al Barça en aquel movimiento que sentó mal en el mundo atlético.

"Pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven. Hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo", comentó.

"La gente lleva media hora sentada y no se mueve. Porque te lo mereces. Gracias" 🥹



La emoción de Griezmann con las palabras de Simeone 🫂#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/ylhkq1zNet — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

Reconocido por leyendas como Torres, Antonio López u Oblak, también recibió la felicitación del presidente Enrique Cerezo, la del capitán Koke y las emotivas palabras de Simeone. Además, también le regalaron una réplica del Metropolitano y la imagen del carné de la temporada que viene que llevará su foto y su nombre.

El discurso de Griezmann

Lo primero es daros las gracias. Esto es una pasada. Muchos lo hicieron, algunos todavía no lo han hecho, pero pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven, hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo.

Ha sido increíble para mí luchar con vosotros. Quiero agradecer a fisios, utilleros, que son los primeros que se levantan a las 6 de la mañana y los últimos en irse a las 4 de la tarde. Agradecer al cuerpo técnico y a quien cambió todo en este club, Don Diego Pablo Simeone. Gracias a ti hay mucha ilusión en este estadio, gracias a ti fui campeón del mundo, me sentí el mejor del mundo. Te quiero muchísimo.

Tengo que hablar de nuestro gordito preferido, de Koke. Yo personalmente no sé si soy una leyenda o no, pero tú, amigo, eres una puta leyenda de este club.

Faltaba Kiko Narváez. La imagen de Griezmann y Fernando Torres que emocionará a los colchoneros ❤️🤍#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/h4vj7RE3Vo — DAZN España (@DAZN_ES) May 17, 2026

Y tengo que agradecer a mi esposa, a mi mujer, por aguantarme mis días malos, aguantar nuestras derrotas, y te amo.

Para terminar, quiero agradecer a mis padres, a mi padre que me llevaba a los 13 años por toda Francia para poder jugar en un equipo. Cogía el coche 4 o 6 horas de ida, 4 o 6 de vuelta, y gracias a él estoy hoy aquí disfrutando del fútbol.

Es verdad que no he podido traer una Liga o una Champions, pero me vale mucho más esto, esta noche. Vuestro cariño es increíble para mí y me lo llevaré para toda la vida..