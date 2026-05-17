Un 'fogonazo' de Vinicius le da al Real Madrid en Sevilla un triunfo para rebajar la tensión

Los de Arbeloa sumaron los tres puntos en el Pizjuán frente a un equipo que, pese a la derrota, certificó la permanencia a falta de una jornada.

Sevilla

Real Madrid

En una penúltima jornada llena de tensión en la zona de acceso a Europa y el descenso, el Real Madrid vuelve de Sevilla con una victoria bajo el brazo. Sin nada en juego en el lado blanco -que no en el sevillista-, el triunfo hace más amable el final de la etapa de Arbeloa y una temporada para el olvido. [Narración y estadísticas: Sevilla 0-1 Real Madrid]

Marcó Vinicius -el máximo goleador de la era Arbeloa- y asistió Mbappé, en una jugada que pudo haber sido anulada por falta del francés. Las estrellas del Madrid, vigiladas con lupa, se asociaron mirando hacia un futuro mejor. Sonreiría desde la lejanía Mourinho viendo que, al menos, no todo está perdido.

Un 'fogonazo' que valió un triunfo, ya que Mbappé estuvo negado en su misión de lograr el gol. El pichichi de La Liga, con dos goles de ventaja sobre Muriqi a falta de un partido, no estuvo acertado y, para colmo, le anularon un tanto por fuera de juego.

El Sevilla quería poner el broche a una semana en la que se oficializó la compra del club por parte de un fondo del que forma parte Sergio Ramos. Perdió, pero las derrotas de Girona y Mallorca en esta jornada 37 certificaron su permanencia en Primera tras un año muy complicado.

Arbeloa evitó hacer más sangre con Mbappé tras el episodio del jueves en el Bernabéu y le dio la titularidad en la última salida de la temporada para el Madrid. También salieron de inicio Carvajal, que en una semana estará diciendo adiós al club de su vida, y el canterano Thiago Pitarch.

Arrancó mejor el equipo de Luis García en el Pizjuán. En el minuto 8 llegó la primera ocasión del partido. De las botas de Oso, el jugador nacido en Torrevieja que sueña con jugar con Argentina. Su tiro lejano lo desvió Courtois con una gran parada.

Sin embargo, el buen inicio del Sevilla no se transformó en más ocasiones de peligro y el control del balón, y del partido, se trasladó poco a poco hacia el lado madridista.

Gol con polémica

Y el Madrid, en el único tiro a puerta que tuvo en la primera parte -el Sevilla hizo tres-, marcó. El 0-1 llegó en el minuto 15. Brahim colgó un balón a la frontal donde esperaba Mbappé. El francés controló de pecho y dejó la pelota muerta mientras se caía. Apareció por dentro Vinicius y, de primeras con el interior, mandó el balón al fondo de la red.

Tuvo su dosis de polémica el gol. En su caída, Mbappé estiró el brazo e impactó en el rostro de Carmona. Sánchez Martínez dijo de primeras que no había nada y, aunque desde el VAR se miró durante unos segundos, prevaleció la opinión del colegiado de campo.

Así llegó el 22º gol de la temporada de Vinicius, el 17º en 2026. Sólo Harry Kane ha marcado más goles en todas las competiciones en lo que va de año entre los jugadores de las cinco grandes ligas.

Poco más a destacar en la primera parte, salvo ver a Mbappé protagonizando algún acercamiento sin fortuna para ampliar la ventaja del Madrid.

A la vuelta de vestuarios, con los de Luis García sin nada que perder, imprimieron un plus de energía que dio al partido un aspecto muy diferente al de la primera mitad. Aceptó el reto el Madrid, mucho más activo en este tramo respecto a lo que tiene acostumbrados a sus fans en las últimas semanas.

Así, pasados los primeros diez minutos de la segunda parte, el Sevilla hizo un triple cambio -entrando el chileno Alexis Sánchez- y el partido se rompió. Durante cinco minutos, los de Nervión y los de Chamartín se dieron con todo, intercalando ocasiones de peligro a cada lado del campo.

Mbappé, negado con el gol

Mbappé la volvió a tener, pero frustró sus deseos en el último segundo Kike Salas. El central de Morón de la Frontera se cruzó cuando el francés, que se relamía, ya cargaba la pierna para fusilar la portería de Vlachodimos.

En el extremo contrario, el Sevilla arriesgó a costa de desnudarse en defensa, pero encontró una puerta de entrada por su lado izquierdo, el defendido por Carvajal. Y Oso, con alguna de sus internadas, puso en aprietos a la zaga merengue.

En ese 'toma y daca', las ocasiones se inclinaban más hacia el área del Sevilla. Lo intentó de todas las formas Mbappé, que parecía negado de cara al gol. Hasta le anularon uno por fuera de juego tras una jugada en la que logró regatear a Vlachodimos.

Antes de eso, Mastantuono -que acaba de sustituir a Pitarch; Camavinga también entró por Tchouaméni- estrelló contra el palo un disparo lejano. En la segunda jugada, otro tiro de Vinicius también se marchó muy cerca de la madera.

El Madrid dejó de pisar el acelerador a medida que se acercó el final y Sevilla, aunque salvado del descenso, apretó en busca del gol que le diera la tranquilidad definitiva y no le obligará a seguir pendiente del transistor.

Arbeloa quitó a Vinicius y a Brahim en el 77' y metió a Gonzalo y a Trent, que curiosamente actuó de mediocampista con Carvajal en el campo. Y a tres minutos del final, en el 87', hizo debutar a otro de sus chavales del Castilla, Álvaro Leiva, que sustituyó a Bellingham.

Con una parada de Courtois a Salas llegó el partido a su final. Un 0-1 pobre que vale la permanencia, por el lado del Sevilla, y rebaja la tensión, por el del Madrid. A La Liga ya le queda sólo una jornada.