El barrio en el que se refugia Isco Alarcón: un terremoto devastador, entorno verde y espetos deliciosos

Arroyo de la Miel, el vibrante barrio de Benalmádena (Málaga) donde creció el futbolista del Betis Francisco Román Alarcón Suárez, conocido mundialmente como Isco, es mucho más que su cuna humilde.

Este núcleo urbano tradicional, con unas 15.000 almas, conserva un encanto andaluz auténtico entre la Costa del Sol turística.

Isco, que jugaba en las calles empedradas del barrio con un balón de barro antes de debutar en el Málaga CF, sigue vinculado a sus raíces y no lo deja de lado aunque ahora su vista esté puesta en Sevilla como jugador del Real Betis.

Los orígenes de Arroyo de la Miel se remontan a hace 2.900 años, con asentamientos fenicios y púnicos en el Cerro de la Era, uno de los yacimientos más antiguos del sur ibérico.

Tras la Reconquista en 1456 por Enrique IV, la zona sufrió destrucción y despoblación, agravada en 1680 por un terremoto devastador que arrasó casas y provocó un maremoto, dejando el terreno inhabitable por piratas berberiscos.

El renacer llegó en 1784, cuando el genovés Félix Solesio compró un cortijo para fábricas de papel -proveedoras de naipes para Macharaviaya-, cuyas viviendas obreras forman el núcleo actual. En el siglo XIX, el comercio con Mijas impulsó su crecimiento.

Curiosidades legendarias

El nombre "Arroyo de la Miel" evoca dos leyendas fascinantes: colmenas silvestres en tomillares de la sierra o una fuente de aguas dulces "como miel" descubierta por monjes en el XVIII, con fecha fundacional el 19 de noviembre de 1784.

Hogar de Isco desde su nacimiento en 1992, el barrio presume del antiguo Tivoli World y el teleférico vecino a Calamorro. Su escudo inspira el de Benalmádena: naranja por la miel local y sol por su agricultura. El equipo C.D. Arroyo de la Miel refleja su pasión futbolera.

A pesar de su ubicación costera, Arroyo de la Miel destaca por su entorno verde: vistas a la sierra de Mijas, rutas de senderismo al monte Calamorro y playas como Benalmar.

La Plaza de España, peatonal y animada, une colinas áridas con el Mediterráneo, ideal para familias. Hogar de familias como los Zurita Zambrana desde el XVI, ofrece un contraste entre urbanismo vivo y naturaleza accesible.

La gastronomía es puro deleite andaluz: espetos de sardinas asados en la playa, pescaíto frito, gazpacho malagueño, paella y tortas de anís. En la Feria de San Juan, calles bullen con música, baile y mariscos frescos en bares de la Plaza de España. Restaurantes locales fusionan tradición con vistas al mar, atrayendo a visitantes que buscan sabor auténtico.

Arroyo de la Miel, refugio de Isco y joya de Benalmádena, une historia épica, leyendas dulces y sabores inolvidables en un abrazo verde al Mediterráneo. Un barrio que, como su hijo pródigo, resiste y enamora.