La nueva vida de Thiago Alcántara más allá del fútbol: inversión en la restauración, una fundación y aprendiz en el Barça

Thiago Alcántara ha cambiado las botas por una agenda que mezcla emprendimiento, compromiso social y formación táctica en el mismo club que le vio nacer, el FC Barcelona.

Tras anunciar su retirada del fútbol profesional, Thiago no se ha desvinculado del deporte, sino que ha reinventado su día a día. Al poco de colgar las botas se incorporó al staff técnico del primer equipo azulgrana como asistente de Hansi Flick, participando en la preparación de sesiones y en el trabajo táctico.

En ese rol, Thiago actúa como puente entre la experiencia del vestuario y las ideas del cuerpo técnico, aprovechando su conocimiento del juego para contribuir en aspectos prácticos de la planificación y la estrategia del equipo.

Paralelamente a su aprendizaje táctico, Thiago ha dado pasos en el mundo empresarial: desembarcó en la restauración con Reset Matcha Bar, un local ubicado en el Eixample barcelonés que apuesta por la vida sana y el té matcha como producto estrella.

El proyecto fue anunciado públicamente por su mujer, Júlia Vigas, y encaja en la corriente de jugadores que diversifican sus ingresos fuera del terreno de juego. El establecimiento se presenta como un espacio informal donde se ofrecen bebidas saludables y opciones dulces o saladas pensadas para un público urbano, y forma parte de una estrategia más amplia de inversiones familiares en hostelería y proyectos afines.

La faceta filantrópica de Thiago también ocupa un lugar central en su nueva etapa. La Alcántara Family Foundation (AFF), impulsada por la familia Alcántara -incluyendo a Thiago, su hermano Rafinha, su esposa y sus padres- desarrolla iniciativas destinadas a la inclusión social y al desarrollo personal a través del deporte.

Ha ejecutado proyectos de acogida y colaboración con organizaciones locales para atender a colectivos vulnerables. Desde la fundación se cierran acuerdos con empresas tecnológicas y partners para profesionalizar la captación de fondos y aumentar el alcance de sus programas, lo que evidencia que el compromiso social forma parte de una hoja de ruta sostenible y familiar.

Se forma en el Barça

La combinación de roles -aprendiz en el Barça, empresario y filántropo- dibuja un perfil de exjugador que busca mantener la conexión con el fútbol desde dentro del club mientras construye un legado fuera del césped.

Su incorporación al staff de Flick no solo le permite formarse para un futuro técnico, sino que también le da visibilidad para seguir influyendo en generaciones más jóvenes; al mismo tiempo, sus inversiones y la fundación le ofrecen vías para diversificar ingresos y generar impacto social en Barcelona y su entorno.

Thiago ha declarado en anteriores ocasiones su intención de "devolver lo que el fútbol le ha dado", y su calendario actual -repartido entre el césped, reuniones de proyecto y la puesta en marcha de negocios- muestra precisamente ese equilibrio entre aprendizaje profesional y compromiso personal.

Con el respaldo de su familia y una estructura organizativa propia, la nueva vida de Thiago Alcántara parece orientada a consolidar una segunda carrera igualmente vinculada al deporte, aunque con herramientas distintas: la gestión, la formación y la solidaridad.