El trasfondo de la compra del Sevilla por Ramos: nace otro gigante de la multipropiedad en el fútbol mundial

Cuando Sergio Ramos cruzó por primera vez la puerta del Ramón Sánchez-Pizjuán como niño criado en Camas, nadie imaginaba que décadas después regresaría al club de su infancia no como jugador, sino como el rostro de una de las operaciones corporativas más ambiciosas de la historia reciente del fútbol europeo.

Este martes, el excentral del Real Madrid y el fondo Five Eleven Capital cerraron un acuerdo con los grandes accionistas del Sevilla FC para hacerse con el control de la entidad.

Pero más allá del impacto emocional y deportivo del regreso del camero a su casa, lo que realmente está tomando forma en Nervión tiene una dimensión mucho mayor: el nacimiento de un nuevo gigante de la multipropiedad en el fútbol mundial.

El Sevilla llegaba a esta negociación en una situación límite. La auditoría encargada a KPMG por el propio grupo comprador reveló un patrimonio neto negativo superior a los 120 millones de euros, además de obligaciones contraídas con entidades como Goldman Sachs.

La operación, finalmente, se ha cerrado en torno a los 450 millones incluyendo la deuda.

Los compradores asumen una deuda financiera neta de 88 millones y se comprometen a inyectar de forma inmediata 80 millones de euros para estabilizar y reforzar la plantilla.

El acuerdo es extraordinariamente amplio en cuanto a la participación accionarial que se traspasa. Hasta el 85% de los títulos del club cambiarán de manos, con un precio de aproximadamente 3.400 euros por acción, cifra que resultó determinante para convencer a todos los grandes propietarios.

Sergio Ramos, en un partido del Sevilla en octubre de 2023. Gtres

Las familias Carrión, Del Nido Carrasco y Alés, el llamado Grupo de Utrera e incluso el fondo 777 Partners -con un 16% del capital- han dicho que sí.

También José María Del Nido Benavente, el expresidente cuya relación convulsa con su hijo y actual mandatario del club había sido uno de los focos de inestabilidad institucional en los últimos años, aceptó vender.

La operación, no obstante, aún debe superar el trámite administrativo de la autorización del Consejo Superior de Deportes y LaLiga, preceptiva para cualquier adquisición que supere el 25% del capital de una Sociedad Anónima Deportiva.

Ramos, más que la cara visible

Uno de los aspectos que más ha sorprendido al entorno del fútbol profesional es el rol real que Sergio Ramos desempeña en esta operación.

Lejos de ser una figura decorativa, el defensa de Camas adquirió una participación personal significativa en Five Eleven Capital para incorporarse como socio estratégico del proyecto.

Es decir, Ramos no compra el Sevilla: Ramos es parte del holding que compra el Sevilla, con lo que ello implica en términos de responsabilidad y de compromisos económicos reales.

Su vinculación emocional con el club ha sido, eso sí, un activo fundamental en la negociación. El hecho de que se formara futbolísticamente en el Sevilla y que vistiera su camiseta en dos etapas distintas de su carrera inclinó la balanza de los accionistas históricos hacia su candidatura frente a otras propuestas.

Ramos llegó a la ciudad por primera vez para explorar la operación en enero de este año, acompañado de su hermano René y de su equipo jurídico, y aquella visita desembocó en la firma de una carta de intenciones y en un período de negociación exclusiva de tres meses.

Lo que en enero era una posibilidad; hoy, con el acuerdo sobre la mesa, es una realidad.

Five Eleven Capital

La arquitectura real detrás de la operación tiene nombre propio: Five Eleven Capital. Se trata de un holding empresarial con sede en Madrid, fundado en enero de 2024 por el empresario argentino Martín Ink -figura clave en las negociaciones con los accionistas sevillistas- junto al también argentino Andrés Tortarolo.

Ink fue CEO de Legends, empresa participada por LaLiga que impulsó proyectos de impacto internacional como el museo del fútbol en la Puerta del Sol de Madrid, antes de cofundar este consorcio de ambición global.

Martín Ink, Managing Director y Fundador de Five Eleven Capital Five Eleven Capital

El modelo que propugna Five Eleven Capital no es nuevo en el fútbol del siglo XXI, pero sí especialmente audaz en su alcance.

Se inspira abiertamente en los patrones del City Football Group -que controla desde el Manchester City hasta el Girona, el New York City FC o el EC Bahia en Brasil- o del universo Red Bull, que tiene presencia en Alemania, Austria, Estados Unidos, Brasil e Inglaterra.

El propósito es que cada club del grupo actúe de forma autónoma, pero permanentemente interconectado con los demás para compartir recursos, metodología de trabajo, datos, oportunidades de scouting y talento.

"Un ecosistema empresarial centrado en el fútbol", reza la presentación corporativa del grupo en su propia web.

Cinco países, un proyecto

La hoja de ruta de Five Eleven Capital es tan clara como ambiciosa. El grupo aspira a tener presencia en cinco mercados estratégicos del fútbol mundial: España, Brasil, Inglaterra, Portugal y otro país sudamericano.

El Sevilla será el buque insignia del proyecto, el club emblema al que aspira a dar visibilidad en Europa y en el que confluirán los flujos de talento generados en el resto de la red.

En Brasil, el holding lleva más de un año negociando la adquisición del 90% del Esporte Clube Juventude, histórico club de Caxias do Sul -en el estado de Rio Grande do Sul- que milita en la Serie B brasileña.

La red cooperativa de clubes que quiere construir Five Eleven Capital Five Eleven Capital

La operación contempla que el grupo pague alrededor de 65 millones de euros por esa participación mayoritaria, mientras el club conservaría el 10% restante, el estadio y el centro de entrenamiento.

Significativamente, Ramos ya tenía presencia accionarial en esta rama brasileña antes de que el acuerdo con el Sevilla se cerrara, lo que confirma que su integración en Five Eleven va bastante más allá de la operación hispalense.

En Hungría, el grupo llegó a adquirir una participación en el Debreceni SC, aunque ese activo fue vendido hace unos meses, una decisión que puede leerse como un ajuste de prioridades hacia los mercados centrales del proyecto.

Para Portugal o Italia -ambas opciones están sobre la mesa-, el plan es incorporar un club que actúe como puente para canalizar el talento producido en Brasil hacia la Europa de las grandes competiciones.

El respaldo financiero último del conjunto viene del Grupo Werthein, conglomerado empresarial de origen argentino con inversiones en sectores tan diversos como las telecomunicaciones, los seguros o la energía, y que aparece como el principal inversor institucional de la estructura.

El nexo invisible: Antonio Cordón

Hay un nombre que ilustra perfectamente cómo las redes de Five Eleven Capital ya se habían tendido sobre el Sevilla antes de que el acuerdo de compra se cerrara: Antonio Cordón.

El director deportivo que llegó al Ramón Sánchez-Pizjuán en junio de 2025 procedía directamente de Five Eleven Capital, donde ocupaba el cargo de responsable del área de fútbol profesional. Cordón -con una trayectoria que incluye el Villarreal, el Mónaco, el Real Betis y el Olympiacos, club con el que ganó la Conference League en 2024- dejó el holding para incorporarse al Sevilla, pero la conexión entre ambas entidades quedó sellada.

Antonio Cordón, director deportivo del Sevilla, junto a Pepe Castro, vicepresidente del club Europa Press

No es descabellado leer su fichaje como una pieza más en el tablero de una operación que llevaba meses construyéndose con paciencia.

Una nueva era

Lo que está fraguándose en Nervión trasciende el rescate de un club con las cuentas en rojo y dos temporadas al borde del descenso.

Con la compra del Sevilla, Five Eleven Capital convierte a uno de los clubes más laureados de Europa -seis títulos de la Europa League- en la punta de lanza de un proyecto de multipropiedad que aspira a competir con los grandes conglomerados que ya moldean el fútbol global.

El modelo tiene sus riesgos -la UEFA sigue endureciendo los controles sobre la multipropiedad para evitar conflictos de interés en competiciones europeas- pero también una lógica económica poderosa: el talento emergente en Brasil encuentra salida hacia las grandes ligas europeas, el Sevilla recupera músculo financiero y competitivo, y el grupo construye valor a largo plazo.

Sergio Ramos vuelve a casa. Pero no viene solo, ni con las manos vacías. Viene con un proyecto que, si cumple lo que promete, puede convertir al Sevilla en algo más que un club: en la primera piedra de un nuevo imperio del fútbol mundial.