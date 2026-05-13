Florentino Pérez atribuye su enfado a la "desestabilización" y recuerda que ganó sin pedir "tiempo" las elecciones de 2000

Florentino Pérez, en su entrevista de este miércoles en 'La Sexta'.

26 horas después de dar por concluida su tan comentada comparecencia ante la prensa, Florentino Pérez volvió a tomar la palabra. Esta vez en televisión. Frente al presentador Josep Pedrerol.

El presidente del Real Madrid, tras convocar elecciones para que "el Real Madrid siga siendo de los socios" y retar a sus rivales a presentarse, fue entrevistado en La Sexta. "Hay una desproporción en las críticas de los medios", arrancó a la par que afirmó haber recibido "mensajes de felicitación" por su rueda de prensa.

"Quieren transmitir que estoy cansado, que tengo enfermedades", volvió a repetir, como el día de antes, sobre los bulos hacia su persona. "Hemos ganado seis Copas de Europa en diez años, y eso para algunos es insuficiente. ¿En qué país vivimos?", clamó de inicio.

Dijo Florentino que lo aguanta todo, "pero es muy difícil convivir con los dueños del Real Madrid, que son los socios, en este ambiente de hostilidad". El presidente del Real Madrid denunció "una campaña orquestada" y afirmó "conocer a los periodistas que forman parte de ella": "Se creen que pueden influir en el Real Madrid", señaló.

"Ante este conflicto creado, decidí convocar elecciones", explicó sobre su anuncio del martes.

"En las elecciones del 2000 yo no pedí más tiempo. Me presenté y gané"

A la vez que el empresario Enrique Riquelme hacía pública una carta dirigida a Florentino pidiendo tiempo "para debatir el futuro del Real Madrid", el presidente volvió a animar a sus rivales "a que se presenten" a las elecciones: "Quiero conocerles, conocer a qué se dedican, conocer sus empresas".

"Cuando convocaron elecciones en el 2000, yo no pedí más tiempo. Me presenté y gané", replicó Florentino a Riquelme.

Durante la tarde del miércoles, también se pronunció Rafa Nadal negando su intención de presentarse a las elecciones.

"Yo no he hablado con Rafa Nadal", dijo Florentino. "Dicen que se había visto con el otro señor [Riquelme], y es mentira. Hay una publicidad alrededor del Real Madrid de decir mentiras y hacer daño, y yo quiero defender a los socios", añadió.

Fue categórico, también, al reafirmar su fortaleza en el cargo: "Han buscado que dimita y se han equivocado. Dimito, sí, pero para presentarme otra vez a la elección", dijo un Florentino que recalcó el martes, en la comparecencia, se vio "a un Florentino harto de esa desestabilización".

Habló del presente deportivo a raíz de señalar que ve "mal" que piten a los jugadores en el Bernabéu.

"Se han peleado todos los años varias veces los jugadores", agregó sobre el conflicto Tchouaméni-Valverde.

"Alguien lo ha querido sacar. Sabemos o intuimos quién ha sido. Sacar eso para destrozar aún más al Madrid y decir que esto es un caos...", continuó.

Señaló que "el origen de todo esto es el Mundial de Clubes": "No hicimos pretemporada y hemos tenido 28 lesiones con el anterior entrenador, ahora otras tantas. No hemos estado bien físicamente".

Relación rota con el Barça

Otro bloque importante de la entrevista fue el 'caso Negreira'. Florentino volvió a informar del dossier -de 500 páginas- que presentará el Real Madrid a la UEFA la semana que viene y contendrá "toda la información de los 20 años que han pagado y de los últimos 10, que dicen que no han pagado, pero siguen los mismos árbitros".

"Esta temporada nos han quitado entre 16 y 18 puntos", sostuvo.

"La relación con el Barça está completamente rota"

"Los primeros, y únicos, que nos personamos fuimos el Real Madrid. LaLiga no, y es cómplice", dijo sobre la situación judicial del caso. "El mundo está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción en el fútbol de la historia. Es una corrupción sistémica, como dijo el juez", recalcó.

Y dijo, después, que "la relación con el Barça está completamente rota". "No quiero tener relación con un club que ha pagado al número dos de los árbitros", zanjó este tema.

También trató el panorama actual del fútbol europeo, tras el acuerdo de paz con la UEFA y la EFC: "El TJUE nos dio la razón en el 'caso Superliga'. Yo no quiero dinero, quiero lo mejor para el fútbol. Estamos trabajando con la UEFA, ahora con muy buena relación".

No quiero que el Madrid tenga más dinero, quiero que mejore el fútbol y hemos llegado a la conclusión de que todos queremos lo mismo. La UEFA está en buena disposición sobre todo aquello que sea bueno para el fútbol".

Más beligerante volvió a ser en cuanto a las 'piedras' que se ha topado el Madrid a nivel político los últimos años: "Todos van contra nosotros". Celebró Florentino que la Justicia diera, este mismo miércoles, la razón al club en el caso del ruido del estadio: "Van a volver prontísimo los conciertos al Bernabéu", prometió.

Una polémica que la "ha dolido" tanto como la de los parkings del entorno del estadio, con las obras paralizadas desde octubre.

Mourinho, Mbappé y Vinicius

Fue en el último tramo de la entrevista cuando ocupó más lugar la planificación deportiva del Madrid a ojos de un Florentino que aseguró, con una sonrisa, que no le gustaría ser entrenador del equipo blanco "sino jugador".

El primer nombre que salió a la palestra fue Mourinho, el principal candidato a coger el timón del vestuario este verano, aunque Florentino evitó dar pistas: "Me gustan todos los entrenadores. Mourinho nos elevó la competitividad y a partir de ahí ganamos seis Copas de Europa en diez años".

Bromeó el presidente con los mensajes que recibe sobre que tiene que fichar a Mourinho y los que le dicen que no les gustaría: "¿Y qué les contesto? No contesto".

"La misión de Mbappé es meter muchos goles, y los ha hecho"

En cualquier caso, Florentino sostuvo que él se mantiene al margen de cuestiones deportivas: "En el Real Madrid mandan los entrenadores. Yo no he hablado nunca con los jugadores, ni en mi primera época ni ahora. No sé por qué dije hace 20 años que había malcriado a los jugadores, la realidad es que tenía mucho trabajo. Yo no me voy a meter en un tema que es del entrenador".

Y tocó particularmente los casos de sus dos grandes estrellas: Mbappé y Vinicius. Del francés dijo que es "el mejor jugador que tiene el Madrid en este momento" aunque admitió que "hay algo que, efectivamente, tenemos que mejorar".

"Yo creo que Mbappé sí ha entendido lo que es el Madrid. Su misión es meter muchos goles, y los ha hecho", agregó sobre el delantero galo.

Y de Vinicius destacó que "las dos últimas Copas de Europa las ganó él". Sobre su renovación, aún sin firmar, se mostró tranquilo: "Las negociaciones están pendientes y nos queda toda la temporada que viene para hablar". El brasileño acaba contrato en 2027.