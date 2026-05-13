El Barça se deja ir en Vitoria y pierde la posibilidad de llegar a los 100 puntos ante un Alavés que se acerca a la salvación

Dani Olmo se lamenta por una ocasión fallada ante el Alavés. Reuters

El conjunto azulgrana volvió a perder un partido tras once victorias consecutivas. Diabate marcó el único gol del partido.

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Barcelona

El Barça ha vuelto a perder un partido en Liga. El ya campeón ha caído en su visita a Mendizorroza ante el Alavés en un partido gris que pone el descenso al rojo vivo [Narración y estadísticas del partido: Alavés 1-0 Barça].

El conjunto babazorro festejó casi tanto como el Barça el título liguero conquistado por los de Flick el pasado domingo. Y no solo por el pasillo de honor previo, que terminó sabiendo a poco visto el desenlace.

Tras varios días de celebraciones el campeón aterrizó en Mendizorroza con un once plagado de rotaciones: apenas tres titulares habituales y el estreno de Cortés en el eje de la zaga.

Para desatar el delirio en 𝑴𝒆𝒏𝒅𝒊𝒛𝒐𝒓𝒓𝒐𝒛𝒂.

Para conquistar el triunfo ante el Campeón.



𝑫𝒊𝒂𝒃𝒂𝒕𝒆 y un gol que puede valer oro para el @Alaves. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/t2dNXFVHgK — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 13, 2026

El contexto derivó en un escenario previsible. El Alavés, necesitado de puntos para escapar del descenso, encontró un regalo inesperado en forma de victoria que le permite depender de sí mismo para lograr la permanencia a falta de dos jornadas asequibles.

El Barça, ya sin presión competitiva más allá de los récords, se despide de la barrera de los 100 puntos, aunque aún puede cerrar el curso con pleno de triunfos en casa si supera al Betis.

Dominio culé, gol babazorro

El Barça empezó dominando y generó las primeras ocasiones con disparos de Roony y Rashford que no encontraron portería. El inglés volvió a rozar el gol poco después, pero Denis respondió con el pie. Pese a las rotaciones y la evidente resaca festiva, el conjunto azulgrana controló el choque desde el inicio.

El Alavés tardó en aparecer. No fue hasta el minuto 20 cuando Rebbach probó fortuna con un buen disparo. Después avisó Tenaglia antes de que Mendizorroza estallara justo al filo del descanso.

En un córner servido por Denis, Rashford despejó corto y Blanco devolvió el balón al área, donde Ibrahim Diabaté se adelantó a Bernal para batir a Szczesny desde corta distancia.

Los jugadores del Alavés celebran el gol de Diabate. Reuters

La segunda mitad comenzó con el Alavés momentáneamente fuera del descenso y con el Barça manteniendo el mismo once experimental, aunque varios titulares ya calentaban en la banda. Impulsado por el 1-0, Diabaté estuvo cerca del doblete, pero erró un cabezazo en una posición inmejorable.

A media hora del final, Flick recurrió a Pedri y Ferran, una decisión que justificaba por sí sola la presencia de De la Fuente en la grada y que generó inquietud entre la afición local, consciente de que un gol azulgrana podía cambiarlo todo.

Los últimos veinte minutos se convirtieron en un ejercicio de resistencia para el Alavés. El Barça monopolizó la posesión y encerró a los vitorianos cerca de Sivera.

Un ejercicio de supervivencia

Fue entonces cuando Mendizorroza asumió un papel protagonista, celebrando cada despeje y cada intervención defensiva como si fueran goles.

El equipo de Quique acusaba el desgaste físico y los de Flick apretaban cada vez más. Incluso Cancelo terminó actuando prácticamente como extremo ante el repliegue total del conjunto babazorro.

Pedri y Lewandowski le protestan una acción a Sánchez Martínez. Reuters

Sin embargo, pese al dominio visitante y las constantes aproximaciones al área local, Sivera apenas tuvo que intervenir de manera decisiva. Así se consumó la quinta derrota liguera del Barça y un triunfo de enorme valor para el Alavés, que queda a un paso de la salvación y podría certificarla el domingo frente a un Oviedo ya descendido.

El Barça, ya campeón y sin opciones de alcanzar los 100 puntos, acepta el tropiezo como una anécdota más en plena resaca festiva. El próximo domingo, ante el Betis, buscará cerrar la temporada con un pleno de victorias como local. Ambos equipos volverán a verse el próximo curso en la Champions League.

Ficha técnica del partido:

1 - Alavés: Sivera; Ángel, Koski, Tenaglia, Parada (Protesoni, min.80), Rebbach; Blanco, Denis (Ibáñez, min.64), Guridi; Toni Martínez y Diabate (Mañas, min.64).

0 - FC Barcelona: Szczesny, Koundé, Cubarsí (Espart, min.62), Cortes, Balde (Balde, min.79); Bernal (Marqués, min.87), Casadó (Pedri, min.62), Rashford, Olmo, Bardghji (Torres, min.61); y Lewandowski.

Árbitro: Sánchez Martínez. Mostró tarjeta amarilla al local Rebbach (min.81) y a los visitantes Rashford (min.46) y Cancelo (min.89).

Gol: 1-0. min. 45+1: Diabate.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio de Mendizorroza ante 19.138 espectadores, tras agotarse las entradas. El conjunto vitoriano reconoció el título del Barcelona con un pasillo de honor. Además, los vascos disputaron el encuentro con la camiseta que conmemora el 25 aniversario de la final de la UEFA que disputaron ante el Liverpool.