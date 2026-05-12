Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | "Voy a enviar a la UEFA un dosier de 500 páginas sobre el caso Negreira"
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: "Lo siento, no voy a dimitir. Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para iniciar las elecciones a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva".
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🔴 El Real Madrid C. F. ha emitido un comunicado oficial en el que informa de que esta tarde, a las 18:00 horas, su presidente, Florentino Pérez, comparecerá ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas. La intervención tendrá lugar tras la celebración de la Junta Directiva del club.
👉🏻 Según ha detallado la entidad, el presidente ofrecerá una rueda de prensa para atender a los periodistas, aunque por el momento no se han adelantado los temas que se abordarán en la comparecencia. La convocatoria, poco habitual en este formato y contexto, ha generado expectación en torno a posibles anuncios o valoraciones sobre la actualidad del club.
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¡Hasta aquí la rueda de prensa de Florentino Pérez!
Cerramos la retransmisión en directo de esta rueda de rueda de prensa que ha ofrecido Florentino Pérez en Valdebebas. El presidente del Real Madrid ha anunciado la convocatoria de elecciones y ha denunciado lo que considera una campaña de desprestigio contra el club y contra su gestión.
Además, ha confirmado que el Real Madrid enviará un dossier de 500 páginas a UEFA para denunciar el 'caso Negreira', que considera especialmente grave y el mayor escándalo de la historia del fútbol.
¡Muchas gracias por su atención y hasta la próxima!
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | 500 páginas de dossier por el 'caso Negreira'
Tal y como ha revelado el presidente, el Real Madrid cuenta con un dossier de unas 500 páginas denunciando el 'caso Negreira' que pondrá en manos de la UEFA. De esta forma el club blanco pretende denunciar el que ha sido, según Florentino Pérez, el mayor escándalo de la historia en el mundo del fútbol.
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | Sin análisis deportivo
La hora de comparecencia de Florentino Pérez se ha centrado en la convocatoria de elecciones, la defensa de la propiedad del Real Madrid para sus socios, y la denuncia del dossier que se enviará a UEFA por el 'caso Negreira'. El presidente ha eludido responder preguntas acerca de la cuestión deportiva al asegurar que su exposición se debía exclusivamente a los asuntos mencionados anteriormente.
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | En defensa de los intereses del Real Madrid
Florentino Pérez se ha querido defender en esta hora de comparecencia ante los medios de comunicación de los ataques recibidos en las últimas semanas. El presidente ha hecho referencia a las numerosas críticas de algunos periodistas que tratan de hacerse con el control del club, y también ha retado a hipotéticos opositores a que se presenten a las próximas elecciones a la presidencia del Real Madrid".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | Dos claras premisas
La hora de comparecencia de Florentino Pérez ha dejado dos claras ideas. La primera de ellas, el anuncio de la convocatoria de elecciones a la presidencia del Real Madrid. La segunda, el dossier que presentará el Real Madrid ante la UEFA sobre el 'caso Negreira' por el grave caso de corrupción deportiva.
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | Finaliza la rueda de prensa
¡Acaba la rueda de prensa de Florentino Pérez! Se despide el presidente del Real Madrid de los medios de comunicación después de una hora de comparecencia.
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | Enemigos del Real Madrid
"De los enemigos de dentro me encargo yo. De los externos, los tengo que denunciar. No quiero contar lo que hacían y pedían a jugadores del Real Madrid algunos periodistas. A quien no le daba el teléfono móvil, lo 'mataba'. Cuando se escribe con mala intención es por interés personal".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | El partido del jueves
"Los socios vamos con los jugadores. Esto es como si pitamos a nuestros hijos. Les han contaminado. Si quieren calentar el partido del jueves que lo calienten. A ver cuántas veces se creen que me han dicho 'Florentino, dimisión'. Yo estoy encantado de que se enfrenten conmigo quienes quieran presentarse a las elecciones, que se enfrenten conmigo".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | El mensaje a los socios
"La autocrítica que le hago a mis socios es grande. Los socios del Real Madrid no tienen que criticar a los jugadores, los tienen que apoyar. Pero hay malos dentro del Real Madrid que están detectados. Desde que echamos a los Ultras Sur, nos quieren echar ellos. No van a estar. Desde fuera me felicitan y me preguntan cómo he conseguido que los ultras no hayan entrado al estadio".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | "En las anteriores elecciones al año 2000 votaron muertos"
"El socio del Real Madrid está preocupado por perder la propiedad. Estoy abierto a que se presente todo el mundo como yo me presenté en el año 2000. En las anteriores votaron muertos, pero aprendí para las siguientes. No quiero dinero del Real Madrid, ni interés, ni protagonismo. Yo llevo una vida discreta con la ilusión de defender los intereses del Real Madrid".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | Por qué convoca las elecciones
"Conmigo no pudo José María García ni ninguno de estos periodistas. Si lo hago mal, me echarán los socios. ¿Por qué tengo que aguantar a los que dicen que el Real Madrid es un caos? Yo convoco estas elecciones para que aquellos que van por detrás diciendo que se van a presentar, se presenten".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | "He ganado siete Ligas, las otras me las han robado"
"He estado aquí muchas temporadas y he ganado 7 Champions y 7 Ligas, porque las otras me las han robado. Corrupción sistémica durante dos décadas y siguen siendo los mismos árbitros. Hemos hecho un vídeo con los 18 puntos que nos han quitado esta temporada. Yo no gano aquí nada, he puesto toda mi ilusión y mi patrimonio".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | La pelea Valverde - Tchouaméni
"Me parece muy mal, y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Me parece muy mal los que lo hayan contado. Se han peleado en todos los años, pero como se pelean los jóvenes, das una patada, otro te la devuelve, y siguen siendo amigos. El caos que han querido transmitir ha sido terrible y no lo voy a tolerar. Para mí la filtración es lo peor, creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que lo veo y eso también me preocupa".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | Se reafirma en su postura
"Yo convoco las elecciones para que se puedan presentar otros candidatos. Que se presenten todos los que quieran. Yo creo que los socios me dan la razón y me apoyan por ser el presidente más laureado de la historia. ¿Quién ha ganado siete Copas de Europa? No las ha ganado nadie".
"Yo no soy el protagonista del tema deportivo, yo no suelo hablar. No soy de los que quiere figurar, el club es lo más importante. ¿Por qué voy a estar desaparecido? ¿Qué tengo que decir? Los protagonistas son los jugadores".
"Vamos a convocar elecciones y nos vamos a presentar para defender los intereses de los socios".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | Más sobre el 'caso Negreira'
"Vamos a ver si la UEFA mete mano en este tema, que lo va a meter, porque no se puede consentir que el fútbol esté bajo la sospecha de una corrupción pagada durante 20 años. Tenemos el dossier perfecto, he venido a defender al Real Madrid, no a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | Más palos a la prensa
"Haremos un análisis de la temporada, porque tenemos que luchar contra muchos. Dígaselo a Juanma Castaño, que tenga un poco de consideración con el mejor club de la historia, que hable con él y que cuide al Madrid".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | Sin hablar de Mourinho
"No estamos en ese momento procesal, estamos en el momento de arreglar que el Madrid pertenezca a sus socios".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | No quiere hablar de entrenadores
"Vengo a hablar de que yo me presento para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios. Lo están quitando estos periodistas que quieren que yo me vaya. Yo vengo aquí a decir no sólo que no me voy a ir, sino que me voy a presentar a las elecciones porque quiero que el Real Madrid siga siendo de los socios".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | Florentino sigue fuerte
"Me ha costado mucho sanear el Real Madrid y voy a luchar con todas mis fuerzas. Si quieren que me vaya, que alguien se presente y me gane las elecciones a mí. Yo me voy a presentar siempre a defender que la propiedad es de los socios y no de unos cuantos periodistas".
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Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | Más sobre el 'caso Negreira'
"No puede ser que tengamos que escuchar al presidente del CTA decir que son cosas que hay que olvidar. ¿Cómo vamos a olvidar el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia del fútbol? Con todo eso tenemos que luchar, yo lucho contra todos".
"Yo luché con la Superliga. Ganando en el TJUE hemos ido a la UEFA a negociar, porque lo que hemos conseguido es bueno. Estamos avanzando en un proceso bonito para que el fútbol sea más global".