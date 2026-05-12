Rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo | "Voy a enviar a la UEFA un dosier de 500 páginas sobre el caso Negreira"

🔴 El Real Madrid C. F. ha emitido un comunicado oficial en el que informa de que esta tarde, a las 18:00 horas, su presidente, Florentino Pérez, comparecerá ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas. La intervención tendrá lugar tras la celebración de la Junta Directiva del club.

👉🏻 Según ha detallado la entidad, el presidente ofrecerá una rueda de prensa para atender a los periodistas, aunque por el momento no se han adelantado los temas que se abordarán en la comparecencia. La convocatoria, poco habitual en este formato y contexto, ha generado expectación en torno a posibles anuncios o valoraciones sobre la actualidad del club.