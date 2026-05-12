Carvajal y Morata se quedan fuera del Mundial: no están entre los 55 de la prelista de Luis de la Fuente

Ni Dani Carvajal ni Álvaro Morata irán al Mundial de este verano con España. Su presencia ha sido descartada al no ser incluidos en la prelista de 55 que la RFEF envió a la FIFA este lunes. De ahí saldrán los 26 convocados definitivos.

Si bien la Federación no ha hecho oficial la prelista, ha trascendido que los dos veteranos futbolistas, con 87 internacionalidades -en el caso de Morata- y 51 -en el de Carvajal- no aparecen entre los nombres incluidos.

Según establece la nueva normativa de la FIFA, cualquier jugador que no aparezca en esa relación no podrá ser inscrito ni siquiera en caso de lesión de otro futbolista, lo que cierra definitivamente la puerta mundialista a ambos.

La ausencia de Carvajal y Morata cobra especial simbolismo al tratarse de dos de los cuatro capitanes que lideraron a España en la conquista de la Eurocopa 2024.

Junto a ellos, tampoco estará Jesús Navas, el tercer capitán que se queda fuera de la cita mundialista. De este modo, únicamente Rodri Hernández, entre los brazaletes de aquel torneo continental, participará en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El proceso de exclusión de ambos futbolistas fue progresivo. Morata dejó de aparecer en las convocatorias de Luis de la Fuente desde octubre de 2025, cuando el seleccionador optó por darle descanso y observar a otros delanteros como Borja Iglesias.

Por su parte, Carvajal tampoco fue convocado en marzo tras varios meses arrastrando problemas físicos y escasa continuidad en el Real Madrid.

Las advertencias de Luis de la Fuente

El seleccionador había dejado señales claras sobre el futuro de ambos en los meses previos. En febrero, consultado sobre Carvajal, De la Fuente declaró que "Dani es un valor seguro; sabemos cómo es y, si tiene que estar, estará. Ahora lo que hace falta es que tenga minutos y que se encuentre de nuevo con confianza".

Luis de la Fuente da instrucciones a Lamine durante un partido con la Selección. RFEF

Sin embargo, también matizó que "eso no quiere decir que, incluso estando sano, tenga que venir, porque puede que haya otros jugadores que estén en mejor momento".

En marzo, De la Fuente lanzó un mensaje igual de contundente: "Esperemos que Dani recupere la forma que mostró en la Eurocopa… Tienen que jugar, volver a su nivel habitual, y entonces estarán con nosotros".

Un documento vinculante

La prelista de 55 nombres, que debe incluir al menos cuatro porteros, fue remitida dentro del plazo establecido por la FIFA. Este documento no se hará público, aunque la RFEF ya ha comenzado a comunicar a los clubes qué futbolistas han sido incluidos para coordinar planes de pretemporada y cláusulas de seguro.

El siguiente hito será el 25 de mayo, cuando De la Fuente anuncie oficialmente la lista de 26 convocados. La lista definitiva deberá estar registrada en la FIFA antes del 1 de junio.

Entre los nombres que sí figuran en esa prelista aparecen jugadores como Alberto Moleiro, que iría convocado por primera vez, así como Sergio Gómez y Víctor Gómez, además de futbolistas lesionados cuya recuperación se seguirá de cerca en las próximas semanas.

Para Carvajal y Morata, sin embargo, la espera ha terminado sin el desenlace deseado