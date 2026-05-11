Pedri, 23 años: "Mi hermano juega un papel fundamental en mi vida, siempre lo tengo a mi lado, donde sea que vaya"

Pedri dejó unas declaraciones en las que puso el foco en su entorno más cercano y en la importancia de su familia durante su ascenso en el fútbol profesional. El centrocampista canario, ya consolidado como una de las grandes figuras del FC Barcelona y de la selección española, recordó entonces el papel clave que ha tenido su hermano en su vida personal y deportiva.

Pedri explicó con naturalidad cómo su familia ha sido un pilar crucial desde sus primeros pasos en el fútbol. Sin embargo, quiso destacar especialmente la relación con su hermano, a quien situó como una figura constante en su día a día: “Mi hermano juega un papel fundamental en mi vida, siempre lo tengo a mi lado, donde sea que vaya”.

El jugador relató que su camino hacia la élite no fue sencillo , en ese proceso, el apoyo emocional de su entorno más cercano resultó decisivo para adaptarse a una nueva realidad marcada por la exigencia deportiva y la distancia con su hogar: "Mi familia siempre me ha transmitido la importancia de estar tranquilo".

Pedri explicó que su hermano no solo fue un apoyo en los momentos de transición, sino también una figura clave para mantener el equilibrio en una carrera que avanzaba a gran velocidad. Según sus palabras, su presencia constante le ayudó a desconectar del fútbol en los momentos necesarios y a no perder la perspectiva en medio de la presión mediática.

En aquella etapa, el centrocampista todavía estaba construyendo su identidad dentro del fútbol profesional, y reconocía que el acompañamiento familiar le permitía afrontar mejor los desafíos. El vínculo con su hermano se convirtió así en un elemento importante dentro de su estabilidad emocional.

Pedri antes de un partido con el FC Barcelona Europa Press

Desde sus inicios en el Barça, Pedri destacó por su madurez dentro y fuera del campo. Su evolución rápida hacia la élite coincidió con una exposición mediática creciente, algo que él mismo ha reconocido que puede resultar complejo a edades tempranas. En ese contexto, el apoyo de su familia, y en especial de su hermano, fue una referencia constante.

Las palabras del futbolista reflejaron entonces una idea que ha repetido en distintas ocasiones, el éxito deportivo no se entiende sin una base sólida fuera del terreno de juego. En su caso, esa base ha estado formada por su familia y por una relación muy estrecha con su hermano.

Hoy, con una carrera ya plenamente consolidada, aquellas declaraciones sirven para entender mejor los valores que han acompañado su crecimiento. Más allá de los títulos y el reconocimiento internacional, Pedri siempre ha insistido en la importancia de mantener cerca a las personas que considera esenciales en su vida.