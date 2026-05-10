El Clásico más amargo del Real Madrid: entre peleas de vestuario y la amenaza del alirón del Barça

Últimamente todo le sale mal al Real Madrid. Una temporada en blanco, el cambio de entrenador, el vestuario convertido en un polvorín con la pelea entre Valverde y Tchouaméni... y por si fuera poco, llega un Clásico que puede ser definitivo en el peor momento del curso.

El Barça está ante una oportunidad histórica. Le basta con no perder para proclamarse campeón de Liga en la mismísima cara del eterno rival.

Una de esas imágenes que quedan para siempre, uno de esos hitos que van directos a los libros de historia del fútbol. Aunque no sería la primera vez que sucedería algo así, porque el Real Madrid ya lo logró hace casi un siglo.

Puede ser el El Clásico más amargo de todos los tiempos para los blancos. Todo parece estar en contra, desde la agonía de este tramo final de temporada hasta el especial énfasis que le pondrá el Barça al partido para humillar todo lo que pueda a su íntimo enemigo.

La fiesta está preparada en el Camp Nou. Los de Flick recibirían incluso el título nada más terminar el encuentro si no pierden y levantarían el trofeo mientras el Real Madrid se lame sus heridas mirando desde la distancia. Todo ello, salvo campanada y muestra de orgullo con la que apenas se cuenta por parte de los de Arbeloa.

Un alirón en la cara

Es imposible entender este Clásico como un simple enfrentamiento más de la historia entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

El trasfondo del posible alirón de los culés lo marca todo. Ni siquiera necesitan ganar para restregarle el título por la cara al eterno rival con toda su gente. Un empate sería suficiente, pero seguro que los de Flick quieren cerrar la gesta a lo grande.

Un alirón en un Clásico supone un hito histórico. Tanto, que es algo que tan sólo se ha visto una única vez en todos los tiempos desde que existe este enfrentamiento tan intenso.

Sucedió hace ya casi un siglo, en los albores de La Liga. En la temporada 1931/1932 el Real Madrid empató en Barcelona y se proclamó campeón del campeonato doméstico, aunque en aquella ocasión no había tantas cámaras para registrar el momento.

Ahora el Barcelona quiere saldar esa deuda histórica y equilibrar la balanza. Nunca se ha dado esta perfecta conexión de ganar un título de Liga y conquistarlo en el momento exacto de jugar ante el eterno rival.

El Real Madrid evitó el pasillo con su victoria de la pasada jornada ante el RCD Espanyol, pero ahora tendrá que ejercer una resistencia mucho mayor si quiere evitar la foto histórica en el Camp Nou.

Un vestuario roto

El ambiente está más enrarecido que nunca en el Real Madrid. El más viciado en años, de largo.

La increíble pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó con el uruguayo en el hospital para cerrar una brecha en la cabeza es tan sólo la escenificación de que prácticamente nada funciona en el vestuario.

Fede Valverde, antes de un partido con el Real Madrid Europa Press

No se ha hablado de otra cosa en las últimas horas. Mientras el Barça vive un oasis pensando en el título, el Real Madrid es un auténtico polvorín donde se habla de todo menos de fútbol.

La previa viene marcada por un comunicado de Fede Valverde, otro posterior de Aurélien Tchouaméni, una rueda de prensa de Álvaro Arbeloa centrada casi de forma exclusiva en la polémica, la apertura de expediente a ambos jugadores y la multa astronómica de medio millón de euros para cada uno de ellos.

Un castigo muy duro pero sólo económico, eso sí, porque deportivamente no habrá consecuencias. Tchouaméni estará en el Camp Nou -seguramente como titular- y Fede Valverde también viajaría si no tuviera que guardar reposo durante las dos próximas semanas, según el parte médico.

La de Valverde y Tchouaméni ha sido el más crudo pero no el único enfrentamiento del vestuario madridista esta temporada. Desde el plante de Vinicius a Xabi Alonso en el pasado Clásico todo ha ido cuesta abajo y sin frenos. Ahora se puede cerrar el círculo.

Con Mbappé en el punto de mira

Por si fuera poco, todo lo que rodea a la figura de Kylian Mbappé ha contribuido a viciar la atmósfera madridista un poco más si cabe durante las últimas semanas.

Su polémica escapada al extranjero en plena lesión y mientras el Real Madrid podía perder matemáticamente La Liga en Cornellá prendió la llama, y su ausencia por molestias físicas en los momentos clave de la temporada también han sido criticadas.

Kylian Mbappé, antes de un partido con el Real Madrid Europa Press

hora el francés regresa a la convocatoria y estará en el Camp Nou. Eso sí, no parece que vaya a llegar en las mejores condiciones y hay serias dudas sobre si será titular en Barcelona.

El Real Madrid necesita a su gran figura y su rendimiento, eso sí, innegable cada vez que ha jugado. Sus registros goleadores estratosféricos hablan por sí solos, y los blancos ansían su efectividad en el Camp Nou para evitar la foto histórica.

Todo pinta en contra para el Real Madrid en este Clásico. El contexto, las disputas, el posible alirón y los momentos de uno y otro equipo. Esta noche, a eso de las 23:00 horas, se conocerá si La Liga tiene nuevo campeón o si, por el contrario, los blancos resurgen de sus cenizas y aguan la fiesta preparada en el Camp Nou.