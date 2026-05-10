El autobús del Real Madrid fue apedreado en su llegada al Camp Nou y también el del Barça por equivocación

El Clásico entre el Barça y el Real Madrid ya ha sufrido sus primeros incidentes. El autobús del conjunto blanco ha sido apedreado en su llegada al Camp Nou dejando la luna del autocar destrozada.

Numerosos objetos impactaron en el bus justo antes de su entrada al estadio, pero por suerte no hubo que lamentar nada más allá de los daños materiales.

Además, el autobús del FC Barcelona también fue apedreado. Algo insólito, pues fueron los propios aficionados del conjunto azulgrana quienes lanzaron objetos sobre el vehículo donde viajaban sus jugadores.

Así se vivió desde dentro el ataque a pedradas contra el autobús del Real Madrid a su llegada al Camp Nou

Algunos, por error o confundidos por el humo de las bengalas, lanzaron todo tipo de objetos causando daños menores, pero protagonizando una escena que dejó perplejos a los futbolistas de Hansi Flick.

No es la primera vez que los hinchas del FC Barcelona tienen un lapsus del estilo, ya que en la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2023/2024, el autobús azulgrana sufrió el bombardeo destinado al vehículo que transportaba al PSG.

Tampoco ha sido la única vez en la que han lanzado objetos a un autobús visitante. También lo hicieron hace apenas un mes en la previa del partido de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid.