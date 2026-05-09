Arbeloa cierra el capítulo de la pelea Valverde - Tchouaméni: "No voy a quemarles en una hoguera pública. No lo merecen"

En una rueda de prensa con mayor presencia de periodistas de lo habitual, Álvaro Arbeloa acaparó toda la expectación por escuchar lo que iba a decir tras lo acontecido esta semana con la pelea que han protagonizado Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni.

El salmantino asumió la responsabilidad de todo lo que sucede en el club. Defendió a los dos protagonistas que esta semana han acaparado las portadas de los diarios deportivos... y a todos sus jugadores, quienes han vuelto a sufrir las críticas por la falta de profesionalidad.

Quedó en un segundo plano el interés por El Clásico del domingo. Arbeloa no se escondió en su defensa a ultranza de todos y cada uno de sus futbolistas. Además, el entrenador elevó el tono de voz al ser cuestionado por los conflictos que algunos tienen con él, algo que desmintió de forma categórica.

"Tengo que decir dos cosas. Primero, estoy muy orgulloso de la contundencia, rapidez y transparencia del club. Y luego, de que los jugadores hayan reconocido su error, expresado su arrepentimiento y pedido perdón. A mí, con eso me sirve. Lo que no voy a hacer es quemarles en una hoguera pública, porque no se lo merecen", así de rotundo comenzó Arbeloa su rueda de prensa.

El entrenador se emocionó al recordar a Juanito, a quien describió como "el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid. Él no se equivocó nunca. Entendió lo que es el Real Madrid, se dejó el alma".

Arbeloa se mostró orgulloso de sus dos jugadores (Valverde y Tchouaméni) y muy molesto con quienes ponen en duda la profesionalidad de la plantilla madridista: "No voy a permitir que se aproveche esto para poner en duda su profesionalidad: es mentira que no sean profesionales, que me hayan faltado el respeto... es absolutamente mentira".

Álvaro Arbeloa, en la rueda de prensa previa al partido contra el Barça. EFE

Asumiendo la responsabilidad de lo sucedido esta semana, lanzó el mismo mensaje de la semana pasada: "Yo tuve un compañero que golpeó a otro con un palo de golf. Para mí, lo más grave es que lo que pasa en el vestuario, se debe quedar en el vestuario".

Una de las preguntas que más molestó al salmantino fue la que giró en torno al poder que tienen los futbolistas después de que su relación con alguno de ellos no fuera la mejor: "Se han dicho muchas mentiras de jugadores que han tenido problemas conmigo... y son absolutamente mentira".

La exigencia del club no permite terminar una temporada en blanco, es por ello Arbeloa reflexionó que "este vestuario, que es sano, tiene ambición y está preparado para volver a ganar. Seguro que el año que viene todos van a crecer porque sabrán mucho mejor lo que es este escudo".

Reconociendo su autoridad y lejos de sentirse vilipendiado por algunos jugadores, el entrenador reiteró que de todo lo que ha sucedido, lo que más grave le parece es que se hayan filtrado las cosas que han sucedido en el vestuario, puesto que es "una traición al Real Madrid. A este escudo".

Sobre la autocrítica que ha podido hacer como entrenador del Real Madrid, Arbeloa admitió su preocupación por "cómo hubiese podido hacer que mi equipo ganase más partidos. Ha habido momentos de dificultad en estos meses. Sé la situación que había nada más llegar y que ganamos partidos muy complicados".

"Vencimos al Manchester City y ganamos los dos partidos. Vencimos al Atlético de Madrid. Seguramente siento que ante el Bayern... hubo cosas que se escapan de lo que puedes controlar. Me pregunto mucho qué podía haber hecho para que ganásemos algunos partidos de Liga, pero eso es en lo que reflexiono. En cómo pude haberles ayudado más para ganar", reconoció.

Arbeloa puso fin a la rueda de prensa previa al partido contra el Barça anunciando que Aurélien Tchouaméni va a estar en la convocatoria.