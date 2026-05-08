Tchouaméni pide perdón tras su incidente con Valverde: "Seguimos siendo una familia"

Se pronunció el Real Madrid por partida doble: primero anunciando que abriría un expediente disciplinario a ambos jugadores y después anunciando una histórica sanción económica de 500.000 euros; habló también Valverde negando una agresión física con su compañero; y el último en hacerlo ha sido Aurélien Tchouaméni.

El francés, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, ha lamentado que se haya empañado la imagen del club y entiende la decepción del aficionado, así como del cuerpo técnico, compañeros y directiva.

Tal y como expresó Valverde, Tchouaméni también se quejó de que lo ocurrido en la Ciudad Deportiva se ha hecho una bola de nieve y con cada información -alguna con "narrativas falsas"- la pelota se hacía más grande.