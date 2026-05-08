Tchouaméni pide perdón tras su incidente con Valverde: "Seguimos siendo una familia"
El mediocentro explicó lo sucedido en el vestuario del Real Madrid con el uruguayo a través de un comunicado en sus redes sociales.
Más información: El Real Madrid sanciona a Fede Valverde y Tchouaméni con 500.000 euros tras su pelea
Se pronunció el Real Madrid por partida doble: primero anunciando que abriría un expediente disciplinario a ambos jugadores y después anunciando una histórica sanción económica de 500.000 euros; habló también Valverde negando una agresión física con su compañero; y el último en hacerlo ha sido Aurélien Tchouaméni.
El francés, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, ha lamentado que se haya empañado la imagen del club y entiende la decepción del aficionado, así como del cuerpo técnico, compañeros y directiva.
Tal y como expresó Valverde, Tchouaméni también se quejó de que lo ocurrido en la Ciudad Deportiva se ha hecho una bola de nieve y con cada información -alguna con "narrativas falsas"- la pelota se hacía más grande.
El comunicado de Tchouaméni
Lo ocurrido esta semana en el entrenamiento es inaceptable.
Digo esto pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, tanto en el fútbol como en la escuela.
Independientemente de quién tenga razón o no, siempre debemos buscar la solución más pacífica para resolver un conflicto. Ante todo, lamento la imagen que proyectamos del club.
Sé que la afición, el cuerpo técnico, mis compañeros, la directiva, todos están profundamente decepcionados por cómo se ha desarrollado esta temporada.
Pero la frustración no lo justifica todo. Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Especialmente porque el Real Madrid es el club del que más se habla en el mundo.
Internet adora inventar las historias más descabelladas para generar revuelo, así que no crean todo lo que se dice ni las narrativas falsas.
En cualquier caso, ya no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué o quién tenía razón o no. Reconozco la sanción del club y la acepto.
Seguimos siendo una familia, con desacuerdos a veces, pero siempre debemos anteponer nuestros objetivos a todo lo demás. Me he disculpado con el grupo y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas.
Ahora toca mirar hacia adelante, y toda nuestra atención está puesta en El Clásico y en la próxima temporada, para devolver al club a lo más alto, donde pertenece.