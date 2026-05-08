Luis Figo, sobre la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni: "Esas cosas no pueden pasar en una convivencia"

La doble pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchoumanéni en el vestuario del Real Madrid sigue trayendo cola. La noticia, de alcance mundial, ha generado diferentes reacciones y una de las últimas ha sido la de Luis Figo.

El portugués, exfutbolista del Real Madrid y del FC Barcelona, manifestó su opinión sobre el percance que terminó con Valverde en el hospital con puntos de sutura y confesó que situaciones así pasan de manera recurrente en las plantillas.

"Los dos tienen demasiada batería. No es normal, en una convivencia esto no puede pasar", aseveró el portugués durante un acto publicitario.

Sin embargo, Figo también ofreció la otra cara de la moneda y aseguró que episodios similares se reproducen en los vestuarios de manera habitual: "No será la primera ni la última vez que pase", comentó el exjugador.

"La frustración te lleva a tener una actitud que no es normal. No puedo decir nada más, el Real Madrid ya hizo un comunicado", finalizó sobre esta polémica el símbolo portugués.

"Es algo que he vivido, por eso digo que no será la última vez ni la primera que pase. Gestionar treinta personas no es fácil, cometes acciones que no deberías", concluyó Luis Figo.

El posible regreso de Mourinho

Luis Figo también fue preguntado por la posibilidad de que su compatriota José Mourinho termine recalando de nuevo en el banquillo del Real Madrid, y se le preguntó sobre si era un entrenador de "mano dura".

"No sabía que Mourinho tenía mano dura. Lo he tenido como traductor, como segundo entrenador, como primero, como amigo... y nunca he sentido mano dura", dijo Luis Figo.

"No creo que el Real Madrid necesite a un entrenador de mano dura conociendo el club, el entorno y el ambiente. No soy de la mano dura", comentó el talentoso exjugador.

Y para defender su postura, hizo una comparativa con otros entrenadores: "Si ves los últimos entrenadores que han tenido éxito como Zidane, Del Bosque, Ancelotti... no son entrenadores de mano dura Hay que tener disciplina, pero la mano dura no funciona", zanjó.