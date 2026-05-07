Santi Cañizares: "Antes en Valencia comprabas un piso por 180.000 € y se vendía por cerca de un millón. Era bastante sencillo"

Santi Cañizares se ha consolidado como una voz autorizada en educación financiera para deportistas de élite.

El exportero del Valencia CF ha compartido en diversos podcasts especializados cómo la burbuja inmobiliaria de principios de los 2000 destruyó el patrimonio de numerosos futbolistas, y cómo él mismo estuvo al borde de perderlo todo antes de comprender la importancia de gestionar adecuadamente sus recursos.

Cuando Cañizares llegó a Valencia en 1998, el mercado inmobiliario vivía un momento de euforia sin precedentes. Durante casi una década, cualquier inversión en ladrillo generaba rentabilidades extraordinarias con aparente facilidad.

Las propiedades se revalorizaban de forma constante y se vendían en tiempo récord, creando la ilusión de que los precios solo podían seguir subiendo.

"Cualquier persona que llegara a Valencia y viera un piso en la Gran Vía de 150 metros cuadrados -estaríamos hablando de lo que ahora son 180.000 euros-, pues esto lo puedo pagar y este piso nunca va a hacer daño aquí. Luego se vendió por cerca del millón de euros. Era bastante sencillo", explicaba el exguardameta en el podcast ¿Dónde invierten los futbolistas de élite?

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en 2005 con el estallido de la burbuja. Cañizares fue testigo directo de cómo compañeros de vestuario vieron evaporarse fortunas enteras.

Muchos habían acumulado deudas excesivas confiando en que el valor de sus activos seguiría creciendo indefinidamente. Propiedades y terrenos que durante el boom se tasaban en varios millones quedaron convertidos en patrimonio sin valor.

Santi Cañizares

"He visto a compañeros con parcelas que decían 'esto vale 3 millones de euros' y luego no valía nada. Mucha gente se arruinó porque estaba apalancada por encima de sus posibilidades", señalaba con crudeza.

La experiencia personal de Cañizares tampoco estuvo exenta de dificultades. Aunque no detalla todas sus inversiones, reconoce haber sufrido pérdidas significativas.

El episodio más traumático ocurrió al inicio de su carrera profesional: con apenas 22 años y recién llegado a Primera División con su primer salario importante, tuvo que pelear para evitar que su única vivienda fuera rematada en subasta.

"Yo con 22 años, con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta. Aquello fue una magnífica experiencia porque ahí empecé a darme cuenta de que había que guardar el dinero", recordaba.

Lejos de hundirle, aquel golpe temprano se transformó en su mejor aprendizaje. Mientras muchos compañeros continuaban gastando sin control e invirtiendo sin criterio, Cañizares adoptó una estrategia radicalmente diferente basada en la prudencia y la gestión responsable del patrimonio.

Actualmente, desde su faceta como analista y conferenciante, el exinternacional español advierte sobre un patrón que se repite generación tras generación en el fútbol profesional.

Los futbolistas jóvenes acceden a cantidades de dinero muy superiores a las que la mayoría de ciudadanos ganará en toda su vida, lo que provoca una peligrosa desconexión con la realidad económica.

"Muchos futbolistas jóvenes piensan: 'El dinero está entrando constantemente, así que me lo puedo gastar sin ningún problema porque no va a dejar de entrar'. Pero eso es un error fundamental", insistió.