Luis Enrique contra Arteta: dos caminos, una final de Champions con acento español y cuentas pendientes del pasado

Bayern M.

PSG

El 30 de mayo sobre el Puskas Arena de Budapest se librará una final inédita en la historia de la Champions. Será la primera vez que París Saint-Germain y Arsenal se enfrenten por el título del Viejo Continente en juego y será la primera final con dos técnicos españoles en los banquillos.

Luis Enrique frente a Arteta. Uno ha cambiado la historia de su club; el otro ha vuelto a hacer grande a una de las entidades más grandes del fútbol inglés que llevaba años en horas bajas. No obstante, la gloria solo la puede alcanzar uno.

El asturiano y el guipuzcoano han sido los primeros en conseguirlo después de una edición para la historia. El equipo inglés es de los pocos equipos que han accedido a la gran final de la Champions sin perder un solo partido, mientras que los de Luis Enrique lo han hecho por segundo año consecutivo.

El PSG saca su billete para Budapest.



🇫🇷 Los de Luis Enrique conquistan Múnich y se medirán al Arsenal de Arteta por la 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆 25/26.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/xkGs2CEyAR — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 6, 2026

En su palmarés 'Lucho' ya tiene dos Copas de Europa como entrenador: la que ganó en 2015 con el Barça y en 2025 con el PSG. Mientras que Mikel debuta... al igual que todos sus jugadores.

Desde 2006 llevaban en el barrio londinense de Holloway sin disputar una final de la máxima competición europea a nivel de clubes y dos décadas después les ha llegado la hora.

Será ante el vigente campeón. Ese equipo que ya les despertó del sueño de la 'Orejona' la temporada pasada cuando se citaron en semifinales. 0-1 y 2-1 se impusieron los de Luis Enrique en ambos partidos.

Esa eliminatoria no era la primera vez que ambos estrategas se ponían frente a frente, ya que sus equipos se enfrentaron en la segunda jornada de la fase liga de esa Champions. Ahí la moneda le salió cara a Arteta.

Un duelo también dialéctico

Ese duelo fue ya una primera oportunidad para que ambos entrenadores cruzaran elogios: "Es uno de los mejores entrenadores que hay actualmente. Ha cambiado al Arsenal y lo ha convertido en uno de los mejores equipos del mundo, capaz de luchar por los títulos. Él es un magnífico entrenador y una persona estupenda", dijo Luis Enrique sobre su homólogo.

Arteta tampoco dudó en aplaudir la labor del asturiano. "Tiene una personalidad increíble, un fuerte carácter y una gran energía, siempre apoyando a los jugadores jóvenes. Lo que me gusta de él es que allí donde ha estado, como jugador o como entrenador, ha dejado huella"

Luis Enrique y Arteta se saludan en la eliminatoria de semifinales la temporada pasada.

Este año, sin embargo, ese intercambio de piropos parece que será muy diferente después de que Arteta haya criticado la falta de competitividad en Francia y Alemania, asegurando que el PSG y el Bayern llegan más frescos a la Champions porque sus ligas no les exigen el mismo desgaste físico que la Premier League.

"Cuando veo la frescura de esos jugadores, no me sorprende", aseguró en la rueda de prensa previa al partido de vuelta contra el Atlético de Madrid.

Y es que para Arteta, el nivel de intensidad mostrado en el Parque de los Príncipes durante los 90 minutos por los pupilos de Luis Enrique y Kompany solo es posible gracias a que la Ligue 1 y la Bundesliga no les obligan a ir al límite cada fin de semana, permitiéndoles llegar en plenitud física a las citas europeas.

La frustración en el vasco era evidente, ya que mientras el PSG y el Bayern dominan con puño de hierro sus campeonatos, el Arsenal se deja la piel en una Premier League que no ofrece tregua.

"Como siempre, son opiniones. Todo el mundo tiene su propia opinión basada en su experiencia. No me arrepiento de nada, no tengo nada de qué quejarme [...] Los entrenadores hablan todo el tiempo para vender el partido. Pero así son los negocios, hay que saberlo", contestó el asturiano.

A pesar de que la filosofía Barça marcó sus carreras de alguna u otra forma, los estilos son completamente diferentes, sobre todo teniendo en cuenta ese paso atrás por parte del Arsenal de Arteta en las últimas temporadas.

El Barça como punto de partida

El dato curioso de esta final está en el pasado: Luis Enrique y Mikel Arteta coincidieron en el Barça cuando uno era figura del primer equipo y el otro trataba de abrirse camino desde las categorías inferiores.

Luis Enrique estuvo en el primer equipo entre 1996 y 2004, con 303 partidos oficiales, mientras Arteta pasó por el Barcelona C y el Barcelona B entre 1999 y 2001.

Arteta nunca debutó en partido oficial con el primer equipo culé. El registro del Barcelona le contabiliza cero partidos oficiales, además de tres encuentros no oficiales, antes de salir cedido justamente al PSG y construir una carrera que después lo llevaría al Everton, al Arsenal y, finalmente, al banquillo gunner.

Luis Enrique, por su parte, sí fue protagonista en aquella etapa del Barcelona y después trasladó su carácter competitivo al banquillo. Su recorrido como técnico ya incluye Champions con dos clubes distintos, un logro que lo coloca en una lista corta de entrenadores capaces de imponer una idea ganadora en contextos diferentes.