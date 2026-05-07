El éxito de Martin Braithwaite fuera del fútbol: su imperio inmobiliario acumula más de 300 millones en activos

Martin Braithwaite ya ha dado un salto definitivo del césped a la alta dirección empresarial. Más allá de sus números como futbolista, el delantero danés ha consolidado en los últimos años uno de los proyectos inmobiliarios más sólidos entre los deportistas españoles, con una compañía que, según las últimas estimaciones, supera los 300 millones de euros en activos.

Todo comenzó con una simple inversión en un piso de 150.000 euros en Charlottenlund, al norte de Copenhague, hace algo más de una década. Desde ese punto de partida, Braithwaite ha ido construyendo una red de propiedades residenciales y de uso comercial en Dinamarca, Estados Unidos y España, llegando a reunir cientos de viviendas y edificios en su cartera.

La base de su fortuna inmobiliaria está hoy en NYCE Companies, una empresa con sede en Estados Unidos dirigida por su tío y en la que el futbolista mantiene una participación mayoritaria, con un foco marcado en la rehabilitación, remodelación y puesta en alquiler de edificios.

Desde la llegada de NYCE a España en 2022, el proyecto ha ganado protagonismo en los medios económicos del deporte. La empresa ha adquirido bloques de viviendas en zonas de alta demanda, los ha reformado y los ha puesto en el mercado de alquiler o venta, con modelos de negocio orientados a la generación de flujo constante de ingresos.

Fuentes cercanas al entorno del jugador apuntan que la valoración de NYCE roza ya los 300 millones de euros, cifra que se sostiene tanto por la cartera de inmuebles como por el crecimiento progresivo de los ingresos anuales.

Martin Braithwaite antes de un partido con el Barça Europa Press

Además del giro inmobiliario, Braithwaite ha diversificado su patrimonio. En España, trabaja en la creación de Skade, una promotora inmobiliaria propia, y ha adquirido terrenos en zonas de lujo como la pedanía de La Pedrera, en la Costa Dorada, donde estudia desarrollar proyectos de viviendas de alto estándar.

En el plano deportivo, también mantiene interés en el control de clubes, con el deseo de convertirse en referente de multi-clubismo, siguiendo el modelo de inversores que han llevado esa estructura a varios equipos europeos.

Braithwaite figura como uno de los futbolistas activos con mayor implicación empresarial, con una estrategia que combina toma de decisiones de largo plazo, aprovechamiento de ciclos de mercado y gestión de activos en distintos países.

Si bien algunos análisis señalan riesgos asociados a la concentración en el sector inmobiliario, su trayectoria hasta la fecha muestra una consolidación clara de patrimonio, dejando muy atrás la idea de un simple deportista que invierte.

En el balance, el danés ya no solo se define por su gol en el Camp Nou o su paso por el Espanyol y el Levski Sofía, sino por un imperio empresarial que se mueve en cifras de centenares de millones de euros.