La nueva vida de Robert Pires más allá del fútbol: afincado en Ibiza para vivir "un sueño", imagen y comentarista de TV

Robert Pirès, el elegante mediapunta francés que brilló en el Arsenal y el Villarreal, colgó las botas en 2016 tras una carrera dorada: campeón del mundo en 1998, Eurocopa 2000 y tres Premier League con los Gunners.

Diez años después, su vida es un equilibrio perfecto entre el eco del fútbol y la serenidad balear. Instalado en Ibiza desde finales de 2020, Pirès ha encontrado en la isla su refugio ideal, lejos de los focos londinenses.

La mudanza fue un giro radical. "Mi mujer, mis tres hijos y yo decidimos en agosto dejar Londres y trasladarnos a Ibiza porque el Brexit y el covid cambió mucho la vida en Inglaterra", explicó en 2021 al Periódico de Ibiza.

Alquiló una casa en Santa Eulària, motivado por sus hijos Alessio y Theo, que se unieron a las categorías inferiores de la Peña Deportiva Santa Eulària, club de Segunda B donde Pirès debutó como readaptador físico.

"Estar en Ibiza es un sueño", confesó, destacando el clima, las playas y la "familia" del equipo. Aunque su rol fue breve, aportó conocimientos de rehabilitación -aprendidos en el Arsenal- y motivó a jugadores para ascender categorías.

Hoy, Pirès mantiene un estilo de vida discreto en la isla. Participa en eventos locales, como arbitrar un partido solidario en 2023 para la Asociación de Ibiza, y disfruta del fútbol amateur con veteranos.

Ibiza le permite desconectar: paseos por calas, familia y fútbol sin presión. "Aquí volví a mis raíces humildes, como en campos como Santa Eulària", dijo recordando sus inicios en Reims.

Comentarista en televisión

Su faceta como comentarista es el puente profesional al pasado. Reputado en beIN Sports desde 2012, analiza Champions, Premier y Mundiales con Charles Biétry. "Es un honor, viajo con ellos desde la Euro 2012", afirmó en 2015.

Cubre también TF1 y Europe 1 en Francia, y es embajador de LaLiga, promocionando el torneo globalmente gracias a su paso por Villarreal.

Los lazos con sus clubes siguen vivos. Con el Arsenal, juega partidos de leyendas y evoca la final de Champions 2006 perdida ante el Barça: "El penalti de Jens Lehmann duele, pero fuimos invencibles".

En Villarreal (2006-2010), es ídolo: eliminó al Submarino Amarillo en semis de Champions con el Arsenal, pero El Madrigal le ovacionó; ahora, recibe invitaciones y mantiene amistad con Raúl García y Marcos Senna.

A sus 52 años, Pirès encarna la transición exitosa: sin inversiones llamativas, prioriza pasión y familia. "El fútbol no pertenece a los ricos, es para todos", reflexiona. En Ibiza, su nueva vida es un gol en propia meta al estrés, celebrando cada día con la elegancia de sus regates legendarios.