Gerard Piqué, seis partidos de sanción e inhabilitación tras su último episodio violento con los árbitros

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ha sancionado a Gerard Piqué con seis partidos de suspensión y dos meses de inhabilitación por dirigirse con violencia leve hacia el equipo arbitral tras el partido entre el FC Andorra y el Albacete disputado el pasado 1 de mayo.

La sanción llega después de que el colegiado Alonso de Ena Wolf recogiera en su acta arbitral una serie de incidentes protagonizados por el exfutbolista del Barcelona y actual propietario del club andorrano, tanto en el descanso como al finalizar el encuentro que terminó con victoria visitante por 0-1.

Según el informe arbitral, Piqué se dirigió al árbitro durante el descanso del partido para realizar objeciones de carácter técnico sobre su actuación. Sin embargo, fue al término del encuentro cuando la situación se intensificó de forma alarmante.

El acta recoge que el exdefensor se dirigió "a voz en grito" hacia el colegiado "en actitud amenazante, persiguiéndome a escasos centímetros de mi cara y a lo largo del túnel hasta la entrada del vestuario arbitral". Justo antes de entrar al vestuario, Piqué gritó: "¡Ahora, si queréis, ponedlo en el acta!".

La sanción no solo ha recaído sobre Piqué. Jaume Nogués, director deportivo del club, ha recibido la misma pena de seis partidos y dos meses de inhabilitación, mientras que Ferran Vilaseca, presidente de la entidad, ha sido castigado con cuatro meses de suspensión.

Además, el club afronta la clausura de la zona de palco del estadio y una multa de 1.500 euros.

Los incidentes se produjeron en un contexto de máxima tensión, después de que el banquillo local acabara con cuatro expulsiones por protestar y de que el Andorra reclamara sin éxito un posible penalti.

Gerard Piqué, durante una rueda de prensa del FC Andorra. EFE

El acta arbitral también refleja expresiones amenazantes de otros miembros del club hacia el equipo arbitral, como "ojalá tengáis un accidente" o "en otro país os reventarían".

Esta sanción podría haberse evitado si Piqué hubiera aprendido de episodios anteriores. El Comité de Disciplina ha considerado la reincidencia del empresario catalán, ya que días antes se había producido un escenario similar.

Ahora, con el Andorra luchando por entrar en los playoffs de ascenso a Primera División, la ausencia de su máximo dirigente durante seis encuentros y dos meses supone un golpe importante para las aspiraciones del club del Principado

Sanciones al Andorra

A) Sancionar al FC Andorra por la comisión de una infracción del artículo 93 con las sanciones de multa de 1500€ y clausura parcial del recinto deportivo por dos partidos, siendo la zona designada el palco presidencial y sus zonas vip anejas. La sanción de clausura deberá cumplirse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57.

B) Sancionar al Sr. D. Cristian Lanzarote por la comisión de una infracción del artículo 124 con la sanción suspensión por tres partidos; y por la comisión de una infracción del artículo 109 con la sanción de suspensión por tiempo de dos meses.

C) Sancionar al Sr. D. Jaume Nogués por la comisión de una infracción del artículo 99 con la sanción de suspensión por seis partidos; y por la comisión de una infracción del artículo 94, la sanción de inhabilitación por tiempo de dos meses.

D) Sancionar al Sr. D. Ferrán Vilaseca por la comisión de una infracción del artículo 104, en grado de tentativa, con la sanción de suspensión por tiempo de cuatro meses.

E) Sancionar al Sr. D. Gerard Piqué Bernabéu por la comisión de una infracción del artículo 101 con la sanción de suspensión por seis partidos; y por la comisión de una infracción del artículo 94, con la sanción de inhabilitación por tiempo de dos meses.