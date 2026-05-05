El pueblo español donde Arteta se refugia: 2.600 habitantes y una villa exclusiva entre playas y una ermita del siglo XIX

Lejos de los gritos de Emirates Stadium y de la presión del banquillo del Arsenal, Mikel Arteta ha encontrado su particular oasis de paz en la costa mediterránea española.

El entrenador vasco pasa cada verano en Portals Nous, una exclusiva localidad mallorquina de aproximadamente 2.600 habitantes donde él y su familia han echado raíces durante más de una década.

Portals Nous pertenece al municipio de Calvià, en la costa suroeste de Mallorca, a solo diez kilómetros de Palma y muy cerca del aeropuerto.

Esta privilegiada ubicación la ha convertido en uno de los enclaves residenciales más codiciados del Mediterráneo, combinando tranquilidad de pueblo costero con proximidad a todos los servicios.

La conexión de Arteta con Mallorca va mucho más allá de unas simples vacaciones. La pareja tiene una casa propia en la zona de Portals donde han pasado largas estancias junto a sus tres hijos: Gabriel, Daniel y Oliver.

De hecho, dos de sus vástagos, Daniel y Oliver, nacieron en Mallorca, demostrando el arraigo familiar con la isla. Su esposa, Lorena Bernal, ex Miss España, ha declarado que Portals es "uno de mis hogares, de donde me siento que he echado raíces".

El matrimonio eligió precisamente Mallorca para celebrar su boda el diecisiete de julio de 2010, con más de doscientos invitados en una finca del centro de la isla. Fue el inicio de una relación duradera con este rincón del Mediterráneo.

Mikel Arteta, en el entrenamiento del Arsenal Reuters

Lo que hace único a Portals Nous es su capacidad para combinar lujo y habitabilidad. El corazón de la localidad es Puerto Portals, considerado el puerto deportivo más prestigioso del Mediterráneo, con alrededor de setecientos amarres donde atracan yates de multimillonarios.

La familia real española y la aristocracia internacional frecuentan este puerto, convirtiéndolo en el punto de encuentro más glamuroso de Mallorca.

Portals Nous presume de dos playas principales: la Playa Portals Nous, también conocida como Cala Bendinat, ideal para familias; y la Playa Oratori, situada junto al puerto deportivo, famosa por su bahía de color turquesa cristalino.

Entre las colinas se encuentra uno de sus tesoros más discretos: la Ermita de Portals Nous. Construida en 1865 bajo la dirección del arquitecto Antoni Sureda Villalonga, este oratorio fue inaugurado un año después para acoger la imagen de la Virgen de Portals.

La construcción de esta ermita fue tan significativa que la zona cambió su nombre de Els Terrers de S'Hostalet a Portals Nous, que significa literalmente Portales Nuevos.

La ermita se encuentra en la parte superior de Portals Nous, en un terreno de 22.000 metros cuadrados que llega hasta el mar. Cada domingo a las nueve de la mañana se celebran misas al aire libre que proporcionan un ambiente sereno, muy diferente del glamour del puerto deportivo.

La comunidad es profundamente cosmopolita, con una mezcla de familias británicas, alemanas y escandinavas. Desde la década de 1930, mucho antes del boom turístico, la clase alta de Palma ya buscaba este lugar para sus residencias secundarias.

Para Arteta y Bernal, Portals Nous representa mucho más que un destino vacacional. Es el lugar donde la familia se reúne en un entorno estable, donde los niños disfrutan de las playas y donde pueden desconectar del fútbol de élite.

Mientras el Arsenal pelea por títulos en Inglaterra, Arteta sabe que le espera su refugio mediterráneo, un pueblo donde las ermitas del siglo diecinueve conviven con los yates más lujosos del mundo