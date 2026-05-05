La nueva vida de Ronaldo Nazario lejos del fútbol: su inversión de 4 millones de euros en un gran proyecto de pádel

Ronaldo Nazario ha cambiado definitivamente las botas de fútbol por la raqueta de pádel.

El mítico delantero brasileño ha presentado Galácticos Rackets, un ambicioso proyecto empresarial con el que pretende revolucionar los deportes de raqueta en Brasil mediante una inversión inicial de veinticinco millones de reales brasileños, equivalente a unos cuatro millones de euros.

La iniciativa no es un simple capricho de exfutbolista millonario. Ronaldo ha diseñado un plan estructurado en tres pilares estratégicos que ataca directamente el problema principal del pádel brasileño: abundante demanda pero escasa infraestructura de calidad.

El proyecto se desarrollará en alianza con el Grupo Calçadão, un referente empresarial en la región que aportará la capacidad operativa necesaria para desplegar sedes por todo el país.

El primer pilar del plan son los Galácticos Club, espacios exclusivos y privados que ofrecerán mucho más que pistas de pádel y tenis.

Estos centros integrarán experiencias completas con programas de gastronomía, coaching personalizado y tiendas especializadas, siguiendo el modelo de club premium que ya está triunfando en Europa y Estados Unidos.

La segunda pata del proyecto es Galácticos Arena, concebido como un formato escalable que conectará clubes propios con franquicias distribuidas en todo Brasil a través de una plataforma digital.

Ronaldo Nazario, en su época en el Valladolid Real Valladolid

Esta tecnología permitirá a los usuarios reservar pistas, acceder a servicios complementarios y formar parte de una comunidad nacional de deportistas de raqueta, facilitando el crecimiento orgánico del ecosistema.

Pero lo más destacable del proyecto es su tercer componente: un brazo social orientado a democratizar el acceso al pádel mediante la construcción de pistas en áreas públicas de ocio.

Ronaldo no quiere crear únicamente clubes para élites, sino contribuir a que jugadores con menos recursos puedan iniciarse en estos deportes. Esta vertiente social se llevará a cabo en ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro y otras regiones del país.

El objetivo cuantificado del proyecto es ambicioso: crear cien pistas de pádel y cien de tenis distribuidas por diferentes zonas de Brasil.

Inicialmente se desplegarán siete unidades en desarrollo en el Sudeste brasileño, con primeras operaciones previstas para finales de este año y la mayoría de inauguraciones programadas para comienzos de dos mil veintisiete.

Esta apuesta por el pádel es solo la última de las múltiples reinvenciones empresariales de Ronaldo tras colgar las botas. El brasileño fue presidente y máximo accionista del Real Valladolid desde 2018 hasta su venta en 2025.

También fue dueño del noventa por ciento del Cruzeiro, su club de origen, que adquirió en dos mil veintiuno cuando el equipo estaba en bancarrota y vendió en dos mil veinticuatro por ciento nueve millones de euros, obteniendo un beneficio millonario.

Otras 'incursiones'

Además de sus aventuras en la propiedad de clubes, Ronaldo ha incursionado en múltiples sectores empresariales:

Fundó Galácticos Capital, un family office que gestiona patrimonios de deportistas y artistas; creó la Ronaldo Academy, una red internacional de escuelas de fútbol; invirtió en esports como pionero en Brasil; y participó en startups tecnológicas que fusionan deporte y digitalización.

Recién llegado de una inmersión en el Miami Open, donde declaró públicamente que le gustaría competir oficialmente en tenis, Ronaldo ya no esconde que ha cambiado las chuteiras por las raquetas.

Con Galácticos Rackets, el fenómeno brasileño demuestra que su ambición va mucho más allá de las canchas de fútbol y que está decidido a dejar huella también en el mundo del pádel.