Mbappé denuncia ser víctima de una campaña tras su viaje a Italia: "Las críticas se basan en una interpretación excesiva"

Kylian Mbappé ha decidido contraatacar. El delantero del Real Madrid, en el centro de la polémica por su reciente escapada a Cerdeña mientras se recupera de una lesión muscular, ha hecho llegar a AFP un comunicado a través de su entorno en el que se presenta como víctima de una campaña.

"Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo", señalan sus allegados sobre el tono de las críticas.

El viaje del francés a la isla italiana, acompañado de la actriz Ester Expósito, coincidió con su ausencia en el partido de Liga que el Real Madrid disputó en Barcelona ante el Espanyol, en pleno tramo final de una temporada marcada por los tropiezos y el riesgo real de cerrar el curso sin títulos.

Las imágenes de ambos en un restaurante de Cagliari y disfrutando de unos días de descanso se viralizaron en redes sociales y encendieron una parte del madridismo, que cuestionó su compromiso y la idoneidad del desplazamiento en plena fase de recuperación.

En ese contexto, el comunicado busca fijar el relato desde el entorno del jugador: el mensaje central es que todo lo relativo a su recuperación responde a pautas marcadas por los servicios médicos del Real Madrid y que los días libres forman parte de ese plan.

La frase sobre la "interpretación excesiva" apunta directamente a quienes han vinculado el viaje con una supuesta desgana o desconexión competitiva del delantero, cuya evolución física marcará también su preparación para el inminente Mundial de 2026 con Francia.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ya había tratado de rebajar la tensión en la rueda de prensa posterior al triunfo frente al Espanyol. Preguntado por el viaje, fue rotundo en la defensa de la libertad de sus jugadores: "Cada uno hace lo que considera oportuno en su tiempo libre, no es asunto mío".

En la misma comparecencia, dejó clara la escala de valores que quiere para el vestuario: "No construimos el Real Madrid con jugadores que visten esmoquin, sino con jugadores que terminan el partido con la camiseta cubierta de sudor y barro, gracias al esfuerzo, el sacrificio y la constancia".

Mientras desde el club se intenta convertir el episodio en un asunto estrictamente privado, el ruido no ha cesado en el entorno mediático. Para muchos, ver al jugador disfrutando de unos días en Italia mientras el Madrid se juega su prestigio en el tramo final de la temporada alimenta una sensación de distancia entre la figura de Mbappé y las urgencias del club.

El propio comunicado del entorno del francés trata de anticiparse a esa percepción al insistir en su "implicación diaria" y su trabajo silencioso en la recuperación.

El episodio, en cualquier caso, vuelve a poner en primer plano el escrutinio permanente al que está sometido Mbappé desde su llegada al Bernabéu: cada lesión, cada gesto y cada escapada se leen en clave de liderazgo y compromiso.