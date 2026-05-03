El refugio de David Villa: núcleo minero, miradores espectaculares y una paellada popular

Tuilla, pequeño pueblo del concejo de Langreo en Asturias, no solo es conocido por ser el lugar de nacimiento de David Villa, exjugador del Barça entre otros, sino por su carácter de pueblo minero, su entorno natural de media montaña y su tradición de fiestas cercanas y muy participativas.

Ubicado en pleno centro de Asturias, este rincón del valle del Nalón combina la memoria del carbón con paisajes abiertos y miradores que invitan a parar la vida unos minutos.

Tuilla fue durante siglos un núcleo de extracción carbonífera, en el que se alternaban pozos, vías y estructuras industriales con casas de piedra y tejado de pizarra.

Hoy, muchas de esas antiguas explotaciones se han convertido en áreas recreativas y paisajes históricos, como lagos de antiguas canteras a cielo abierto o senderos que pasan junto a vestigios de minas como el Pozo El Terrerón.

Es precisamente en este entorno de trabajo duro donde creció David Villa, hijo de un minero, y donde el fútbol se convirtió en una salida lejos del polvo y la humedad de las galerías subterráneas.

Miradores y naturaleza

Más allá de su historia industrial, Tuilla se ha ganado un hueco entre los amantes del senderismo y la naturaleza.

La ruta "Sendas de Tuilla" (PR-AS 43) recorre parajes de media montaña, con enclaves rurales, fuentes, lavaderos y antiguos molinos. Uno de los momentos estrella de la escapada es el Mirador del Peruano, situado en el Pico La Rina, desde el que se domina buena parte del valle del Nalón y el macizo central asturiano.

Desde allí, el panorama se abre en un mosaico de collados, pueblos encajados entre montes y, en días claros, una vista amplia hacia el corazón de Asturias, ideal para fotografías y para desconectar del bullicio de las ciudades.

Fiestas y tradiciones

Cada año, en agosto, Tuilla se viste para celebrar las fiestas de Nuestra Señora del Amparo, la patrona de la parroquia. Los días de feria concentran a vecinos y visitantes en torno a misas, procesiones, música, bailes y actividades infantiles, con un tono sencillo pero muy arraigado a la comunidad.

Otra actividad muy popular en la comunidad local es la paellada popular, que se organiza en primavera dentro de las actividades de la asociación de festejos de Tuilla.

La paella, junto a otras comidas compartidas, refuerza el carácter festivo y comunitario del pueblo, donde se mezcla la tradición rural con la pasión por el fútbol y por su "guaje" más famoso.

Gastronomía y vida de pueblo

En cuanto a la mesa, Tuilla se enmarca dentro de la rica gastronomía de Langreo y Asturias en general, con platos contundentes como fabes con alubias, pote asturiano, cachopo, ensalada de cabrales y productos de huerta.

En las fiestas y actividades locales se suele dar prioridad a las comidas artesanas y a ingredientes de proximidad, manteniendo viva la esencia de la cocina de montaña.

Tuilla, pues, es mucho más que el pueblo de David Villa: es un refugio de aire minero, naturaleza y cercanía, donde se puede pasear por un paisaje histórico, disfrutar de un mirador con vistas al centro de Asturias y cerrar la jornada con una paella compartida en el corazón de un pueblo que, pese a su tamaño, nunca pasa desapercibido.