Alex Ferguson, ingresado en el hospital por precaución tras sentirse indispuesto antes del partido contra el Liverpool

Sir Alex Ferguson ha hecho saltar las alarmas este domingo tras ser ingresado en un hospital de Manchester tras sentirse indispuesto. El entrenador más laureado en la historia del United se encontraba en Old Trafford para presenciar el encuentro ante el Liverpool, pero una hora antes del inicio del encuentro, tuvo que abandonar el estadio por precaución.

Según el rotativo inglés Daily Mail, se espera que se recupere pronto en su domicilio. A sus 84 años, Ferguson es un habitual en los partidos de los 'red devils', tanto en casa como fuera, y hoy se había desplazado a Old Trafford antes del gran partido entre su club y su gran rival, el Liverpool.

Aunque el incidente fue repentino, se trata solo de una medida de precaución para garantizar su bienestar. Al británico ya se le han hecho las primeras pruebas y se encuentra estable, según ha publicado Sky Sports.

Cabe recordar que en 2018 sufrió una hemorragia cerebral repentina que le obligó a pasar por quirófano después de que los médicos le dieran un 20% de posibilidades de sobrevivir.

"Hubo cinco hemorragias cerebrales ese día", dijo Ferguson, que entonces tenía 79 años, en su película Sir Alex Ferguson: Nunca te Rindas.

Su fidelidad al Manchester

El Manchester United ha seguido siendo una constante en la vida de Ferguson, incluso tras perder su cargo de embajador. Y es que en 2024, Jim Ratcliffe, dueño del club, suprimió el cargo de embajador de Ferguson como parte de una estrategia de recortar gastos.

"Me senté con Alex, solos los dos en la habitación. Y le dije: 'Mira, el club no está donde tú crees que está. Está gastando más de lo que gana y vamos a acabar en una situación difícil. Sinceramente, no podemos permitirnos seguir pagándote dos millones de libras al año', explicó Ratcliffe hace un año.

"Le dije: 'Te lo dejo a ti, que lo pienses'. Fue muy maduro. Quizá un poco gruñón al principio, pero lo entendió. Volvió tres días después, tras hablar con su hijo, y dijo: 'De acuerdo, voy a dar un paso al lado. Es mi decisión'".

Pero eso no ha impedido que Ferguson siga siendo uno de los rostros más conocidos en el palco de honor del Teatro de los Sueños.