El refugio de Fernando Llorente: 4.000 habitantes, presa de pilotaje más antigua de España y encierros con toros bravos

En el mapa de España existen lugares que, lejos del ruido mediático y la presión de las grandes ciudades, se convierten en auténticos refugios personales. Para Fernando Llorente, ese lugar es Rincón de Soto, un municipio riojano de poco más de 4.000 habitantes donde el exdelantero internacional encuentra calma, raíces y una conexión directa con su historia.

Ubicado en la ribera del Ebro, el pueblo destaca por su carácter agrícola y su identidad profundamente ligada al campo. Conocido especialmente por la calidad de sus productos, el municipio ha sabido mantener una esencia tradicional que contrasta con la vida itinerante que ha llevado Llorente durante su carrera futbolística.

Tras pasar por clubes como el Athletic Club, la Juventus o el Tottenham, el delantero ha encontrado en este rincón riojano un espacio donde desconectar.

Uno de los elementos más singulares del entorno es la presa de El Sotillo, considerada la presa de pilotaje más antigua de España. Esta infraestructura hidráulica, levantada hace siglos para regular el curso del Ebro y facilitar el riego, forma parte del paisaje cotidiano del municipio y es un símbolo de la relación histórica entre el pueblo y el río.

Lejos de ser solo un elemento técnico, la presa se ha integrado en la identidad local como un punto de referencia tanto histórico como paisajístico.

Fernando Llorente, durante su etapa en el Athletic Club.

Pero si hay una tradición que define el pulso social de Rincón de Soto son sus fiestas y, en particular, los encierros con toros bravos. Durante las celebraciones patronales, las calles se llenan de vecinos y visitantes que participan en uno de los eventos más esperados del año. Estos encierros, profundamente arraigados en la cultura popular, reflejan una forma de entender la fiesta que combina tradición, riesgo y comunidad.

El vínculo del futbolista con este entorno no es casual. Aunque nacido en Pamplona, Llorente creció en La Rioja, lo que explica su cercanía emocional con lugares como Rincón de Soto. A lo largo de su trayectoria, siempre ha mantenido un perfil discreto fuera del campo, alejado del foco mediático en su vida personal.

En este contexto, el pueblo actúa como contrapunto a una carrera marcada por la exigencia. El delantero formó parte de una de las generaciones más exitosas del fútbol español, llegando a conquistar títulos internacionales con la Selección. Sin embargo, más allá de los logros deportivos, su regreso a entornos como Rincón de Soto evidencia una necesidad común en muchos deportistas.