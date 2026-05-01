Ya es oficial: se desvela qué cantante aparecerá en la camiseta del Barça para El Clásico y su venta por 3.000€

Como viene siendo habitual en los últimos años desde el acuerdo comercial del FC Barcelona con la plataforma de música Spotify, el conjunto culé cambiará su camiseta para El Clásico ante el Real Madrid.

Los catalanes volverán a lucir el logotipo representativo de un artista de moda, y este viernes se desveló el misterio del artista que asumirá el protagonismo en el duelo entre blancos y azulgranas.

Se trata de Olivia Rodrigo. La cantante estadounidense cuenta con más de 55 millones de oyentes mensuales en la plataforma y su logo 'OR' presidirá la vestimenta del Barça el próximo 10 de mayo en el Camp Nou.

De esta manera, Olivia Rodrigo se une a la ya larga lista de grupos y artistas musicales que han aparecido en la equipación del Barcelona durante las últimas temporadas.

ROSALÍA, The Rolling Stones, KAROL G, Coldplay, Travis Scott y Ed Sheeran que han prestado su logotipo a la camiseta del Barça en un clásico, gracias al acuerdo de la entidad azulgrana con Spotify, patrocinador de la entidad.

Olivia Rodrigo, encantada

Para la cantante se trata de un hito muy importante en su carrera, dada la amplia repercusión que siempre tiene un Clásico aunque este llegue descafeinado al no haber apenas nada en juego.

"Ver ‘OR’ en la camiseta del FC Barcelona para El Clásico es algo que aún no sé cómo asimilar. Ha sido increíble ver cómo la camiseta cobraba vida y crear toda una colección junto a Spotify y el Barça", aseguró la artista en declaraciones a la propia plataforma.

"Además, poder actuar para los fans que me han escuchado desde el principio, en una ciudad como Barcelona, será algo muy especial. Lo es todo para mí. Estoy deseando verles", dijo Olivia Rodrigo sobre el concierto que ofrecerá dos días antes del partido.

3.000€ por camiseta

El Fútbol Club Barcelona también sacará, como es habitual en estos casos, una edición limitada de la camiseta con el logo de Olivia Rodrigo.

Estarán inspiradas en el año de fundación del club, así que se pondrán a la venta un total de 1.899 camisetas de edición limitada.

Las vestimentas más asequibles con el logo de la artista estadounidense tendrán un precio de 399,99 euros, mientras que también se venderán unas camisetas firmadas por la propia artista que alcanzarán el precio de 2.999,99€ euros.

El logo de Olivia Rodrigo aparecerá en la camiseta del FC Barcelona que se vestirá durante el partido contra el Real Madrid el 10 de mayo, mientras que el equipo femenino vestirá la camiseta en su encuentro de Liga F frente al Levante el 6 de mayo.