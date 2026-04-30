El refugio de Dani Carvajal: el 'Hollywood' de Asturias con 13.000 habitantes y 30 playas en 56 kilómetros de costa

Hay lugares que parecen diseñados específicamente para el descanso y, para Dani Carvajal, ese rincón del mundo tiene nombre propio: Llanes. Tras temporadas de máxima exigencia en el Real Madrid, el lateral derecho encuentra en este enclave asturiano el equilibrio perfecto entre la paz del Cantábrico y la vitalidad de un pueblo que desprende historia en cada esquina.

No es casualidad que a Llanes se le conozca popularmente como el "Hollywood de Asturias". Su arquitectura indiana, sus calles empedradas y la majestuosidad de sus acantilados no solo han cautivado a deportistas de élite, sino también a grandes directores de cine.

Películas icónicas como El Orfanato o El Abuelo han utilizado sus paisajes como set de rodaje, aprovechando una luz y una atmósfera que parecen sacadas de un sueño. Para Carvajal, pasear por estas localizaciones es parte de una rutina de desconexión donde el bullicio de los estadios se cambia por el sonido del mar y el silencio de la montaña.

Lo que realmente convierte a Llanes en un destino único es su asombrosa geografía. El municipio presume de una línea costera de 56 kilómetros que alberga nada menos que 30 playas. Esta densidad de arenales permite que cada día de verano sea una experiencia distinta.

Desde la mística de Gulpiyuri, una playa de interior sin salida directa al mar, hasta la espectacularidad de Torimbia, con su forma de concha perfecta y aguas cristalinas, la oferta es inabarcable.

Daniel Carvajal | Real Madrid - Atlético, fútbol hoy en directo EP

Es en estas calas, muchas de ellas protegidas y de difícil acceso, donde el futbolista encuentra la privacidad necesaria para disfrutar junto a su familia, lejos de los focos y la presión mediática.

Con una población estable de unos 13.000 habitantes, Llanes se transforma durante los meses estivales sin perder su esencia auténtica. El verano aquí no se mide por la fiesta nocturna, sino por los "culines" de sidra en la Plaza de Santa Ana, las espichas tradicionales y el aroma a pescado fresco en el puerto.

Carvajal, integrado como uno más en la vida llanisca, disfruta de esa Asturias que sabe a queso de Cabrales y a brisa del norte. Los veranos en Llanes ofrecen ese ritmo pausado donde el tiempo se detiene entre el Paseo de San Pedro y los Cubos de la Memoria.

Es, en definitiva, el refugio donde uno de los mejores defensas del mundo recarga energías para seguir haciendo historia, rodeado de la naturaleza más salvaje y la hospitalidad asturiana.