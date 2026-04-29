A la vieja usanza: el Metropolitano se inundó de rollos de papel higiénico antes del Atlético de Madrid - Arsenal

El recibimiento del Metropolitano a la salida de los jugadores del Atlético y el Arsenal. REUTERS

Los aficionados colchoneros lanzaron al terreno de juego miles de rollos de papel higiénico en un ambiente propio de los años 90.

Ambientazo de primera categoría en el Estadio Metropolitano. No merece menos una semifinal de Champions League que puede dejar al Atlético de Madrid a las puertas de hacer historia.

A la salida de los jugadores del Atlético de Madrid y del Arsenal al terreno de juego, miles de rollos de papel higiénicos se lanzaron desde todas las partes del estadio hacia el terreno de juego.

Por un momento, el Metropolitano se lanzó de blanco, en una lluvia de papeles perfectamente orquestada que sirvió para recibir a los futbolistas instantes antes del pitido inicial.

Ambientazo en el Atlético - Arsenal de Champions League

Un ambiente más propio de la década de los años 90, cuando era mucho más habitual ver este tipo de recibimientos que han ido cayendo en desuso con el paso de los años.

No hubo además problemas para el inicio del partido a su momento debido. Los operarios se encargaron de retirar rápidamente todos los rollos de papel higiénico el partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal comenzó con normalidad.