Detenido un árbitro que iba a disputar el Mundial por abusar sexualmente de un menor

Un árbitro de la UEFA arbitrando durante un partido de la Champions.

Apenas resta mes y medio para el inicio del Mundial y un presunto escándalo ha golpeado de lleno al colectivo arbitral. Un árbitro fue detenido por la Policía tras dirigir un partido de la UEFA acusado de abusar sexualmente de un menor.

Así lo han confirmado varios medios ingleses. Según The Telegraph, el colegiado de 30 años habría sido detenido en Reino Unido delante de sus compañeros. A pesar de que su identidad no se haya hecho pública, el árbitro estaba seleccionado para participar en el Mundial.

No se especifica si era un árbitro principal, el línea o un colegiado encargado del VAR, pero el presunto autor de los hechos ya ha sido puesto en libertad.

"La Policía detuvo a un hombre de unos 30 años bajo sospecha de agresión sexual. Posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones. Las pesquisas continúan y el adolescente sigue recibiendo apoyo de agentes especializados", apuntó en un comunicado la Policía Metropolitana.

El diario inglés The Sun añadió una fuente para revelar la sucesión de los hechos: "Al parecer, había empezado a hablar con un chico en una zona común del hotel. Se le acusa de tocar y manosear al chico en contra de su voluntad e intentar atraerlo a su habitación".

La respuesta de la UEFA

La UEFA, por su parte, prefiere guardar cautela: "Les informamos que estamos al tanto de una investigación policial en curso que involucra a un árbitro. Estamos siguiendo la situación con gran preocupación y continuaremos atentos a los acontecimientos".

"Dado que se trata de una investigación en curso, no haremos más comentarios por el momento", aseguran desde el máximo organismo europeo.

Por ahora, sin embargo, han decidido apartar al colegiado: "Mientras tanto, el árbitro no será considerado para ningún partido de competición de la UEFA".

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, durante un congreso Europa Press

Una fuente del organismo europeo ha confirmado al mismo medio que "empezó a hablar con la víctima en una zona común del hotel. Está acusado de tocar y manosear al niño en contra de su voluntad y de intentar atraerlo hacia su habitación".

"Volvió al hotel esa noche y cuando ingresó con la delegación de la UEFA, la policía lo estaba esperando para arrestarlo y leerle sus derechos".

La FIFA publicó este mes una lista de 52 árbitros, 88 asistentes y 30 oficiales de videoarbitraje seleccionados para el Mundial de 104 partidos, que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

El árbitro no ha sido identificado en los reportes, ni tampoco el partido de competición europea en el que estaba trabajando para la UEFA.

"Estamos siguiendo la situación con gran preocupación y continuaremos de cerca los acontecimientos", manifestó la UEFA.

El organismo rector del fútbol europeo añadió que tampoco seleccionará al árbitro para sus partidos, y que el presunto incidente formaba parte de "una investigación en curso".