Borja Mayoral (29): "No hacía nada por la mañana, solo me tomaba un café. Tras la lesión, adopté rutinas que mantengo"

El delantero del Getafe CF, Borja Mayoral (29), ha dejado una reflexión sincera sobre uno de los momentos más duros de su carrera. El futbolista madrileño reconoció que su grave lesión de rodilla marcó un antes y un después tanto en su vida profesional como personal, obligándole a replantearse su día a día.

Todo esto lo hizo en el canal de YouTube de Rodrigo Fáez, donde se publicó un video que mostraba cómo es pasar un día entero en la vida de un futbolista profesional de élite.

Allí, el delantero del Getafe CF se abrió como pocas veces sobre su proceso de recuperación y los cambios que introdujo en su rutina. “No hacía nada por la mañana, solo me tomaba un café”, confesó Mayoral al recordar su etapa previa a la lesión.

Una frase que resume una forma de vida menos estructurada fuera del terreno de juego, muy alejada de la disciplina que ahora marca su día a día. El propio jugador admite que no era plenamente consciente de la importancia de ciertos hábitos hasta que se vio obligado a parar.

La lesión de rodilla que sufrió en 2024 frenó en seco su progresión. En ese momento, Mayoral atravesaba uno de los mejores cursos de su carrera, consolidándose como referencia ofensiva y firmando cifras destacadas en LaLiga.

Borja Mayoral, durante un partido de pretemporada. Kena Betancur EFE

El delantero explicó en el video que el proceso no fue solo físico. También tuvo que trabajar el aspecto mental para gestionar la frustración y el miedo a no volver al mismo nivel: “Es duro, porque hay momentos en los que dudas”.

Fue precisamente durante ese periodo cuando decidió cambiar su enfoque: “Tras la lesión, adopté rutinas que mantengo". Ahora, sus mañanas están completamente planificadas: activación física, trabajo de recuperación, sesiones específicas y una mayor atención a la alimentación y el descanso.

A sus 29 años, Mayoral se encuentra en un punto de madurez clave. Ya no es solo el delantero con olfato goleador, sino también un jugador que entiende la importancia del equilibrio entre cuerpo y mente. El aprendizaje que le dejó la lesión ha redefinido su carrera.

Lejos de verlo como un obstáculo, el futbolista lo interpreta como una oportunidad de crecimiento. Porque si algo ha cambiado en Borja Mayoral no es solo su rutina, sino su forma de entender el fútbol y la profesión. Y eso, en una carrera tan exigente, puede marcar la diferencia entre mantenerse o quedarse por el camino.