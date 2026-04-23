El laberinto bajo el césped del Spotify Camp Nou: tendrá 3 niveles de parking subterráneo para 3.200 vehículos

La transformación del Spotify Camp Nou ha entrado en una fase donde la ingeniería invisible cobra tanto protagonismo como la estructura que ya se eleva hacia el cielo de Barcelona.

Mientras las grúas de gran tonelaje trabajan en la nueva tercera grada, a decenas de metros bajo el nivel del suelo se está fraguando uno de los pilares maestros del proyecto Espai Barça.

Se trata de una red logística subterránea de dimensiones colosales, un laberinto técnico distribuido en tres niveles que albergará 3.200 plazas de aparcamiento, eliminando definitivamente el impacto visual de los vehículos en el entorno del estadio.

Esta decisión arquitectónica responde a una necesidad estratégica: convertir el recinto en un campus totalmente peatonal. Históricamente, los días de partido convertían las explanadas exteriores del Camp Nou en un mar de asfalto y autocares que dificultaban la movilidad del socio.

Con la nueva configuración, el club logrará soterrar toda la actividad rodada, liberando miles de metros cuadrados de superficie para zonas verdes y espacios de recreo.

La tercera grada del Camp Nou toma forma: zona lateral

Este aparcamiento de tres plantas no solo dará servicio a los vehículos particulares, sino que ha sido diseñado con gálibos específicos para permitir el acceso y estacionamiento de los autobuses de las peñas y de los equipos, evitando así el colapso de las vías urbanas adyacentes como la Travessera de les Corts.

La complejidad de la obra radica en la convivencia de este parking con los cimientos de la estructura original y la nueva cimentación necesaria para soportar el peso de las 34.000 toneladas de acero de la cubierta.

Los ingenieros han tenido que diseñar un sistema de muros pantalla de alta resistencia para garantizar la estanqueidad y seguridad del recinto subterráneo. Asimismo, este espacio no funcionará como un garaje convencional, ya que integrará un sistema de gestión inteligente de flujos.

Gracias a esta tecnología, el acceso y la salida de los 3.200 vehículos se realizará de forma escalonada y monitorizada, minimizando las retenciones que tradicionalmente se producían en las bocas de entrada tras el pitido final.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el proyecto se alinea con las exigencias medioambientales de 2026. Una parte sustancial de estas plazas contará con puntos de recarga eléctrica de alta velocidad, fomentando una movilidad limpia entre los abonados.

Además, la conexión directa del parking con los ascensores de gran capacidad permitirá que los aficionados accedan a sus localidades de manera fluida, eliminando las barreras arquitectónicas que lastraban el antiguo recinto.

Con esta obra bajo el césped, el Spotify Camp Nou no solo gana en capacidad y modernidad, sino que se posiciona como un referente global de integración urbana, donde la tecnología y el servicio al espectador se esconden bajo tierra para devolver la superficie a la ciudad.