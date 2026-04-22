El Barça paga un alto peaje en su victoria ante el Celta: Lamine Yamal cae lesionado y enciende todas las alarmas

Un gol del delantero desde el punto de penalti desatascó un partido sin demasiado brillo (1-0), aunque todas las miradas se centran en su lesión muscular.

La Liga camina hacia el desenlace irremediable. Aunque no fue su partido más brillante, el Barça solventó la papeleta (1-0) ante un Celta que sigue deprimido y sumó una nueva victoria para mantener los nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid. [Así vivimos la victoria del Barça ante el Celta en la jornada 33 de La Liga]

Un triunfo con asterisco. Y qué borrón. Lamine Yamal decantó el partido con un gol de penalti, pero hizo saltar todas las alarmas con su lesión muscular en ese lanzamiento. Demasiado caro el gol, mucho peaje por una victoria a medio gas con el tedio gobernando en muchos momentos.

El inicio vertiginoso dio paso poco a poco al aburrimiento. Un ritmo más propio de una pachanga veraniega que de un partido en el que, aunque no lo pareciera, todavía estaba el título en juego. Lo que queda es una preocupación general, en el Barça y en la Selección, por conocer el alcance de la lesión de Lamine.

Ferran Jutglà falla una clara ocasión ante Joan García. EFE

Lamine, gol y lesión

De tú a tú. El Celta, que no venía precisamente en su mejor momento, dejó los complejos muy lejos del Camp Nou.

Los de Claudio Giráldez firmaron una primera mitad más que digna en Barcelona. Tan sólo un error en un claro penalti pocos minutos antes del descanso tiraron el trabajo por tierra.

Eso sí, el Barça estuvo a punto de adelantarse a las primeras de cambio. Cuando todavía los jugadores se asentaban sobre el césped y los más rezagados ni siquiera habían entrado a la grada, Lamine Yamal rozó el primero. Un disparo suyo se marchó por milímetros y sirvió como serio aviso al Celta.

Hugo Álvarez se lamenta de una ocasión fallada.

Pero los celestes no se arrugaron. De hecho, respondieron en la siguiente acción por medio de Pablo Durán. El canterano se plantó en la frontal del área para sacar un latigazo increíble que obligó a Joan García a estrenar sus guantes. Increíble mano arriba en una intervención espectacular para evitar el gol visitante.

Les iba la marcha a los dos equipos. De un lado al otro del campo, el siguiente en disfrutar de una buena oportunidad fue Ferran, pero Radu se anticipó en el último momento para evitar el regate del delantero.

El Barça quería darle el zarpazo casi definitivo a La Liga para mantener los nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, pero el Celta estaba dispuesto a animar las últimas jornadas, si es que todavía se puede.

Ferran Jutglà falla una clara ocasión ante Joan García. EFE

Con personalidad, los gallegos tuvieron una ocasión clamorosa en las botas de Jutglà. Hugo Álvarez hizo magia para filtrar un pase que destrozó a la defensa, el delantero se quedó mano a mano ante Joan García y terminó lanzando a las nubes. Casi vuelve a casa para ser el verdugo.

Las malas noticias para el Barça iban a empezar en el ecuador de esta primera parte. El cuerpo de Cancelo dijo basta y tuvo que entrar Balde, todo ello antes de que Ferran se equivocara en una contra y Lamine estuviera a punto de hacer un gran gol con un disparo desde fuera del área con el exterior de su pierna izquierda.

La igualdad se encargó de romperla Lamine, genio y protagonista, tanto para lo bueno como en lo desgraciado, de esta primera parte.

Yoel Lago cometió penalti sobre Lamine Yamal, que transformó el lanzamiento.



🔃 El '10' del Barça tuvo que ser sustituido al instante por problemas físicos.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3VgXlFLpLW — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 22, 2026

El delantero tiró una pared con Olmo, hizo diabluras en el área y cayó derribado por Lago. Penalti indiscutible, gol desde los once metros... y drama absoluto.

Lamine se lesionó en el disparo. Ni siquiera celebró el tanto. Su primer paso tras lanzar evidenció que le pasaba algo serio. Se fue al suelo, fue atendido y tuvo que marcharse lesionado para dejar su lugar a Roony. Isquiotibial roto dicen las primeras exploraciones, malo para el Barça, malo para España.

El juego no se reanudó. Una emergencia médica en la grada se apoderó de toda la atención. Casi 20 minutos de juego detenido que tuvieron un final feliz antes de la reanudación porque la persona atendida fue evacuada con éxito.

El Celta, inofensivo

Tenía que recuperarse el Barça del shock de la lesión de Lamine Yamal. Con un ojo puesto en el móvil esperando noticias sobre su estrella, y con otro en el césped para ver como terminaba el partido, el Camp Nou trató de centrarse en el juego.

Fermín entró al césped en lugar de Gavi. Tenia Flick que aprovechar el descanso y no gastar su última ventana después de haber ya malogrado dos en la primera parte.

El Barça trató de gobernar con más regularidad el partido. De hecho, obtuvo premio a los diez minutos de la reanudación. Pedri puso un centro medido y Ferran culminó con un remate más propio de Lewandowski sin dejar botar el esférico.

Fermín, con una máscara protectora. EFE

El resultado de esta conexión fue un gol de escándalo que, sin embargo, el VAR anuló unos instantes después al comprobar que el delantero estaba ligeramente adelantado. Milimétrico, de esos que levantan conspiraciones.

Poco después Fermín se lanzó contra el mundo. Con garra y pundonor, no se arrugó y probó suerte con un disparo que se fue demasiado cruzado.

Pero el Celta tenía vida todavía y no había dicho su última palabra. Pablo Durán volvió a evidenciar las carencias de la defensa adelantada del Barça y se quedó mano a mano ante Joan García. Paradón del portero para evitar el empate, aunque no hubiera valido por la posición antirreglamentaria en el origen de la jugada.

Ferran Torres, en el suelo. EFE

Los celestes no se dieron por vencidos y mantuvieron viva la llama de una posible sorpresa hasta el final. Para ello entró Iago Aspas al césped, pero la noche ya había tenido demasiados sobresaltos con lo de Lamine.

El Barça ató una victoria sin brillo que le sirve para atar un poco más en corto una Liga que ya parece adjudicada. Ahora los culés cuentan las horas para el próximo Clásico y tiran de calculadora para intentar levantar el título ante el eterno rival.

Barça 1 - 0 Celta

Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Balde, min.23); Eric Garcia, Pedri; Olmo (De Jong, min.73); Lamine Yamal (Roony, 45+9) , Ferran Torres (Rashford, min.73) y Gavi (Fermín López, min.46).



Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago (Mingueza (min.64), Marcos Alonso; Javi Rueda; Fer López (Aspas, min.81), Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Pablo Durán (Borja Iglesias, min.73), Hugo Álvarez (Swedberg, min.64) y Ferran Jutglà (Sotelo, min.81).



Gol: 1-0, min.40: Lamine Yamal, de penalti.



Árbitro: José Luis Munuera (Comité andaluz). Amonestó a Yoel Lago (min.59), por parte del Celta, y a Eric Garcia (min.92), por parte del Barcelona.



Incidencias: partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou ante 59.034 espectadores. El partido estuvo unos 20 minutos interrumpido en el primer tiempo por una incidencia médica en la grada.