La cafetería donde desconecta Pellegrino Matarazzo: en el centro de San Sebastián y a 120 m de la playa de La Concha

Pellegrino Matarazzo ya es sinónimo de éxito en Anoeta. El técnico estadounidense, llegado a la Real Sociedad en diciembre de 2025 para sacar al club de una crisis deportiva, ha firmado el golpe de la temporada: campeón de la Copa del Rey 2025-26.

Su manejo del vestuario, su estilo de juego proactivo y su carácter sobrio han convertido a la Real en el gran protagonista de la competición, levantando el trofeo cinco años después de la última final copera.

Tras el triunfo ante el Atlético de Madrid en la final, San Sebastián se vistió de blanco y azul. Un gigantesco baño de masas se vivió en la ciudad donostiarra, pero mientras el ambiente era de fiesta, Matarazzo no faltó a uno de sus rituales.

El mismo día de la celebración el técnico fue visto tomando un café en un céntrico establecimiento donostiarra, muy cerca de la playa de La Concha. Un lugar con un entorno cercano, comercial y turístico, con fachadas de pintxos y terrazas abiertas al mar, típicas del entorno de la Bahía de La Concha.

Matarazzo acude normalmente a un local céntrico, a unos 120 metros de la orilla de La Concha, donde el entrenador suele desayunar, meditar y desconectar antes de retomar el día de trabajo.

Un hombre milagro

Pellegrino Matarazzo no es el típico entrenador de perfiles mediáticos. Nacido en Estados Unidos, formado en Alemania y con experiencia en la Bundesliga, llegó a Anoeta en un momento crítico.

La Real Sociedad flotaba entre la parte baja de la tabla y la incertidumbre, con un banquillo ya agitado. En apenas unos meses, el técnico cambió el chip del equipo hasta el punto de hacerlo campeón cuando casi pensaba en el descenso.

La Copa del Rey ha sido el sello perfecto de su revolución tranquila. Matarazzo no grita, pero sí convence: tras derrotar al Athletic Club por el camino, en la final se impuso al Atlético no sin sufrimiento.

El estadounidense se ha convertido en el primer técnico nacido en Estados Unidos en ganar un trofeo en una de las cinco grandes ligas europeas, lo que añade un matiz histórico a un título ya de por sí emocional para la Real.

Café, paseo y reinvención de la Real

Matarazzo se ha ganado las calles de San Sebastián. Es habitual verlo caminando por La Concha, subiendo por el paseo, entrando y saliendo de bares de pintxos y, sobre todo, en ese café céntrico donde empieza el día.

En cinco años, el club había vuelto a soñar con la Copa del Rey varias veces, pero sin cruzar la línea final. Matarazzo, con su estilo discreto, ha cambiado la cara de la Real: un equipo más competitivo, más maduro en los momentos decisivos y con una identidad clara.

Y mientras San Sebastián celebra, el técnico campeón regresa a su esquina favorita, a unos metros de la playa, donde el fútbol se apaga unos minutos y solo queda el aroma de un buen café.