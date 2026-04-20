El Real Madrid se proclama campeón de la Youth League al imponerse al Brujas en la tanda de penaltis

El Real Madrid vuelve a dominar en Europa en la categoría juvenil. El conjunto blanco volvió al trono de la Youth League seis años después al derrotar al Brujas en una intensa final que se decidió en la tanda de penaltis.

El encuentro finalizó con empate (1-1). Jacobo Ortega adelantó al conjunto merengue en una primera mitad en la que mereció mucho más, y Jensen equilibró de nuevo la balanza en la segunda mitad para forzar el desempate.

Sin paso previo por la prórroga, todo se decidió en la tanda de penaltis. Allí Javi Navarro, héroe también de las semifinales en una situación idéntica, detuvo dos lanzamientos y le puso en bandeja al Real Madrid el segundo título de Youth League de su historia tras el conquistado en la temporada 2019/2020 con Raúl González.

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