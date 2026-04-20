El pueblo donde el futbolista Pablo Marín hunde sus raíces: empanadillas de hojaldre deliciosas y punto clave de la Historia

Pablo Marín es el hombre de moda del fútbol español. La joven promesa de la Real Sociedad que ha pasado de ser recogepelotas en Anoeta a titular en el primer equipo y campeón de la Copa del Rey, guarda en su historia familiar un vínculo especial con La Rioja: el pueblo de Arnedo.

El centrocampista, nacido en Logroño, tiene raíces directas en este municipio de la Rioja Baja a través de su padre, Fernando Marín, exjugador del CD Logroñés y nacido en Arnedo. Bajo esa misma figura de referencia, Pablo ha ido desarrollando su carrera en Donosti, pero con el nombre de Arnedo siempre presente como referencia de origen y de humildad.

Arnedo, situado en el valle medio del río Cidacos, es hoy la tercera localidad más poblada de La Rioja, por detrás de Logroño y Calahorra, y concentra un tejido social y económico muy activo en la zona baja de la comunidad.

Aunque el pueblo no se erige en la capital de la denominación de origen, sí ocupa un lugar central en la historia de la región.

Uno de los episodios más destacados es el llamado Tratado de Arnedo, firmado en 1338 entre representantes de Francia y Castilla para sellar una alianza de cara a la guerra contra Inglaterra, un hito que aún se recuerda en la historia local y que subraya el peso político de Arnedo en la Edad Media.

Unas vistas extraordinarias

El paisaje de Arnedo, por otro lado, llama la atención a primera vista: un entramado de casas cueva y tajos rojizos que recuerdan a paisajes de otros países mediterráneos, como la Capadocia.

En este entorno se han conservado viviendas y bodegas excavadas en la roca, que se visitan hoy como parte del patrimonio turístico del municipio.

El Palacio de la Baronesa, un edificio de estilo Art Nouveau construido en 1901, añade un toque de eclecticismo histórico, mientras que iglesias como San Cosme y San Damián y Santo Tomás conservan retablos y esculturas de otros siglos, conectando lo religioso con la identidad de la comunidad.

Qué comer en Arnedo

Sin embargo, Arnedo no solo se define por su historia y su arquitectura, sino también por su gastronomía, muy ligada a la cultura local riojana.

El plato estrella de Arnedo son los fardelejos, pequeñas empanadillas de hojaldre rellenas de una masa de almendra y azúcar. Este dulce, cuyos orígenes se remontan a la época de la Reconquista, se ha convertido en un símbolo gastronómico del pueblo, presente en ferias, fiestas y en los escaparates de pastelerías de la zona.

Junto a ellos, la tradición riojana marca el día a día con vinos de la denominación de origen, caparrones, patatas a la riojana y otros platos de la cocina de interior, que se comparten en torno a la mesa y a la familia.

En este contexto, el vínculo de Pablo Marín con Arnedo cobra un matiz especial: el de un futbolista que, desde el estadio de Anoeta, mira hacia el pueblo de su padre como referencia de identidad regional.