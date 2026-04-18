Asencio acude al hospital tras sufrir una enterocolitis bacteriana que le ha hecho perder seis kilos

Raúl Asencio, en el calentamiento previo al partido contra el Benfica en Champions. Europa Press

Raúl Asencio se ha visto obligado a acudir a un hospital después de que en los últimos días haya empeorado de la gastroenteritis que le impidió viajar una Múnich con su equipo. El central se ha sometido a pruebas después de que los síntomas no desaparecieran.

A través de un comunicado oficial, el Real Madrid confirmó el proceso vírico que sufre el jugador: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid ha sido diagnosticado de una enterocolitis bacteriana. Asencio se encuentra en su domicilio bajo tratamiento. Pendiente de evolución".

Según adelantó la Cadena COPE, Asencio ha perdido seis kilos después de varios días vomitando. Es por ello que no fue convocado a la vuelta de los cuartos de final ante el Bayern Múnich, aunque el club blanco comunicó inmediatamente que su baja se debía a una gastroenteritis.

En el entrenamiento previo al viaje a Alemania, el central canario tuvo que retirarse visiblemente molesto y al día siguiente no pudo estar a la disposición de Arbeloa para el trascendental partido de Champions.

Desde entonces, lejos de ir mejorando se ha ido encontrando peor y finalmente se ha tomado la decisión de que acuda al hospital a someterse a pruebas.

No es algo aislado

Asencio suma ya cuatro ausencias esta temporada por problemas de salud de origen vírico o digestivo. A finales de noviembre, una gastroenteritis le impidió viajar a Montilivi en un momento especialmente delicado para el equipo, que solo contaba con él como central puro debido a las lesiones de Alaba y Huijsen y a la reciente reaparición de Rüdiger.

En diciembre, un proceso febril lo dejó fuera a última hora del partido de Copa frente al Talavera. Ya en febrero, una gripe le apartó de los entrenamientos durante dos días previos al duelo ante la Real Sociedad, aunque en esa ocasión sí logró recuperarse a tiempo para disputar el encuentro.

Asencio se marcha del césped del Bernabéu. EFE

Salvo sorpresa, Raúl Asencio tampoco estará disponible el próximo martes para el partido liguero ante el Alavés en el Bernabéu. El último partido que el jugador fue de la partida para Arbeloa fue el pasado viernes en el encuentro ante el Girona, donde jugó los 90 minutos.

La temporada de Asencio está resultando irregular. Aunque ha dispuesto de numerosas oportunidades debido a las lesiones de Huijsen, Rüdiger y, especialmente, Militao -sumado a la pérdida de protagonismo de Alaba-, no ha logrado consolidarse de forma definitiva en el once titular.