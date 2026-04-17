David Villa (44), sobre sus inversiones: "Si a los 18 años empiezas cobrando sueldos de 6 cifras, terminas en problemas"

David Villa dio un paso al frente para hablar sobre cómo gestionar el dinero en edades tempranas siendo un futbolista profesional. El delantero comentó los riesgos que puede tener cobrar un salario elevado sin tener grandes ideas económicas.

Algo que le sucedió a él mismo, ya que desde una temprana edad despuntó, y gracias a ello tuvo una carrera donde consiguió levantar numerosos títulos donde destaca el Mundial conseguido por España en 2010.

Tras su retirada en 2019, el asturiano ha seguido vinculado al mundo empresarial, desarrollando distintos proyectos e inversiones. Su caso representa un ejemplo de cómo una buena gestión puede facilitar una segunda etapa profesional más allá del deporte.

Durante su carrera, David Villa defendió camisetas de clubes como el Valencia CF, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid, lo que le permitió conocer de primera mano cómo funciona la élite del fútbol y los desafíos que conlleva.

En sus declaraciones, Villa fue directo al señalar uno de los grandes problemas que atraviesan muchos jóvenes futbolistas. "Si con 18 años empiezas cobrando sueldos de seis cifras y no sabes qué hacer con eso, terminas en problemas", explicó el exdelantero, poniendo el foco en la falta de preparación financiera.

David Villa, nuevo consejero del Atlético de Madrid Atlético de Madrid

El máximo goleador histórico de la selección española considera que este tipo de situaciones son más habituales de lo que parece. Muchos jugadores pasan de tener un entorno humilde a manejar grandes cantidades de dinero en muy poco tiempo, sin recibir la formación necesaria para gestionarlo correctamente.

Además, Villa subraya que el problema no es ganar grandes cantidades de dinero, sino no saber administrarlas. La falta de educación financiera puede llevar a inversiones fallidas o a decisiones impulsivas que acaben generando pérdidas importantes.

En este sentido, su mensaje no solo va dirigido a los futbolistas, sino también a las instituciones. Para Villa, es fundamental que el entorno del jugador contribuya a su formación integral, preparando a los deportistas para una carrera que, en muchos casos, es corta e intensa.

En su caso, el asturiano se convirtió en nuevo consejero del Atlético de Madrid, algo que le va a permitir influenciar en decisiones del equipo colchonero y, deja clara su gran experiencia tanto en el mundo del fútbol como fuera de él.