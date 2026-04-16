El Barça cumple su amenaza y presenta una queja formal ante la UEFA por los arbitrajes en Champions frente al Atlético

El Fútbol Club Barcelona sigue empeñado en culpar al colectivo arbitral de su eliminación en los cuartos de final de la Champions League a manos del Atlético de Madrid. La entidad culé presentó una queja formal ante la UEFA por los arbitrajes y se ofrece para "mejorar el sistema arbitral".

La eliminación en el Metropolitano escoció en Can Barça, y al día siguiente de este doloroso desenlace Joan Laporta habló abiertamente y se mostró muy enfadado con el arbitraje. Anunció, de hecho, que el club presentaría una queja formal ante la UEFA, y ahora se ha cumplido la amenaza.

A tenor del comunicado oficial emitido desde el Camp Nou, el enfado no va sólo por lo sucedido en el partido de vuelta, sino que el Barcelona se considera gravemente perjudicado en ambos encuentros.

"El Club considera que, a lo largo de los dos partidos de la eliminatoria, se produjeron varias decisiones arbitrales que no se ajustan a las Reglas de Juego, derivadas de una aplicación incorrecta del reglamento y de una falta de intervención adecuada del sistema VAR en acciones de clara trascendencia", reza el escrito.

"Según el FC Barcelona, la acumulación de estos errores ha tenido una incidencia directa en el desarrollo de los partidos y en el resultado final de la eliminatoria, comportando un perjuicio deportivo y económico significativo para la Entidad", prosigue el club catalán.

"Mediante esta reclamación, el Club reitera las solicitudes hechas a la UEFA anteriormente y, a la vez, se ofrece a colaborar con la UEFA con el objetivo de mejorar el sistema arbitral a efectos de garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas de Juego.

De qué se queja

El Barça puso el grito en el cielo después de su victoria insuficiente en el Metropolitano. Desde el bando culé se quejan de varias acciones, aunque muchas de estas protestas han causado cierta estupefacción entre algunos aficionados.

Ya lo comentó Joan Laporta. El Barça pidió un penalti sobre Dani Olmo por la caída del delantero blaugrana dentro del área en un lance con Llorente, y también solicitó una expulsión de Musso por un lance fortuito con Fermín en un mano a mano.

A Ferran Torres le anularon un gol en la segunda mitad que hubiera supuesto el 1-3 por un claro fuera de juego. El delantero estaba adelantado por un buen trecho, pero aún así Laporta reclamó que el gol era legal.

Por otra parte, el Barça terminó otra vez el partido con un jugador menos, esta vez por la expulsión de Eric García. El central derribó a Sorloth en la carrera siendo el último futbolista, y tras la revisión en el VAR se llevó la cartulina roja.

Esto se une a que el Barça también se enfadó por la expulsión de Cubarsí en la ida en una acción similar en la que era el último defensa, y reclamó también un penalti por una posible mano en un malentendido entre la defensa y Musso.

El Barça ya presentó dos quejas más en la previa del encuentro de vuelta de los cuartos de final, una por el arbitraje y otra por la altura del césped del Metropolitano. Ambas cayeron en saco roto ya que fueron desestimadas por la UEFA, pero el club culé ha vuelto a la carga.