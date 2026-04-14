Hansi Flick: "Cuando tenía 5 años me choqué contra un coche mientras iba en bicicleta, y me rompí la pierna"

Hansi Flick se enfrenta este martes a una de las pruebas más complejas desde su llegada al banquillo del FC Barcelona: capear la remontada contra el Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Tras caer 0-2 en la ida en el Metropolitano, el entrenador alemán buscará darle la vuelta a la eliminatoria en el Camp Nou. Un buen momento para recordar cómo superó obstáculos aún mayores desde muy pequeño.

En su biografía oficial Hansi Flick: Die Biografie, publicada en 2021 por Riva Verlag en Alemania, el técnico catalán reveló detalles inéditos de su infancia heroica. "El amor por el fútbol llegó temprano", dice el propio Hansi Flick, explicando que su pasión por el deporte nació antes de los seis años. Aquel amor por el balón fue tanta su fuerza que incluso un accidente grave no pudo detenerlo.

"Con casi seis años me fui en bicicleta contra un coche, me rompí el fémur. Estuve doce semanas con el yeso", relata Flick sobre el atropello que vivió en su pueblo natal de Mückenloch, en Baden-Württemberg.

Esa determinación temprana encontró en el fútbol su refugio también para superar una crianza exigente. Su madre Traudl era una adolescente de tan solo de 16 años cuando le dio a luz el 24 de febrero de 1965, y él mismo confiesa, entre risas, que "era un hijo deseado".

Desde pequeño, Flick aprendió que la adversidad se vence con perseverancia: mientras otros niños jugaban, él llevaba el yeso en la pierna durante tres meses y medio sin abandonar su ilusión futbolística.

Hoy, ese mismo espíritu resuena en el vestuario del Barça. Flick pasó precisamente unas semanas regresando a su pueblo para presentar su llegada al club catalán junto a Joachim Löw, recordando que "no siempre fue fácil" su relación con un padre que trabajaba duro para darle una vida decente.

Hansi Flick, en un entrenamiento del FC Barcelona junto a Ferran Torres y Pedri

"Mi padre trabajó duro para proporcionarnos una vida decente y lo hizo todo lo posible para ayudarme a lograr lo que él no pudo: convertirse en un verdadero futbolista", explica en su biografía.

Este martes, el Camp Nou será el escenario donde Flick demuestre que la adversidad la convierte en combustible. Contra el Atlético de Madrid de Simeone, el equipo catalán necesita remontar dos goles de diferencia, una proeza que requerirá la misma resiliencia que Flick demostró de niño. El alemán sabe bien lo que significa levantarse tras una caída.

"Con casi 18 años me conocí con mi esposa, ella tenía 15", recuerda Flick sobre su vida personal, mientras construye su proyecto deportivo en Barcelona. Lo de este martes no será solo un partido de Champions: será la confirmación de que el niño que superó un accidente grave sigue siendo hoy el mismo entrenador que cree en las remontadas imposibles, en la resiliencia y en que nunca hay que rendirse.

El Barça volverá a intentar lo imposible, y Flick estará allí, guiándolos con la misma fuerza que le permitió quitarse el yeso y volver a jugar al fútbol.