Fiesta total en el Metropolitano: los jugadores del Atlético regresaron de los vestuarios para festejar el pase

El Atlético de Madrid está ante la que puede ser la mejor semana de los últimos tiempos. El conjunto colchonero logró el pase a las semifinales de Champions League tras dejar en la cuneta al Barça, y el sábado tiene la oportunidad de proclamarse campeón de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

El equipo de Simeone emocionó al Metropolitano con su partido ante el Barcelona, un choque que perdió pero que le sirvió para eliminar a los culés por segunda vez en lo que va de curso tras lo sucedido en la Copa del Rey.

El Metropolitano vivió una noche mágica que se recordará durante mucho tiempo, y la fiesta se desató con el pitido final. Los jugadores dieron una vuelta de honor al campo para llevarse los aplausos del estadio todavía a rebosar, pero ahí no se terminó la fiesta.

El Atlético de Madrid celebra el pase ante el Barça

Fueron muchos los que tardaron en abandonar su butaca, así que los festejos se prolongaron durante varios minutos aún. De hecho, se reclamó de nuevo la presencia de los jugadores una vez que se habían metido a los vestuarios, y los futbolistas no fallaron.

La plantilla asomó de nuevo por el túnel y se dirigió hacia el fondo sur para seguir cantando y botando. El equipo y la afición se unieron en una piña y, de paso, se conjuraron para lo que está por venir el fin de semana en La Cartuja.