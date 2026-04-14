España se complica el billete directo al Mundial de 2027 tras la derrota por la mínima ante Inglaterra en Wembley

El tempranero gol de Lauren Hemp provocó la primera derrota de Sonia Bermúdez al frente del banquillo de la selección femenina (1-0).

España cerró su segunda visita a Wembley con una derrota ajustada por 1-0 frente a Inglaterra, repitiendo el mismo marcador que ya encajaron las vigentes campeonas de Europa y del mundo la temporada pasada.

El combinado dirigido por Sarina Wiegman, responsable de los dos últimos tropiezos de España, se coloca así por delante en la lucha por una plaza directa en el Mundial de 2027.

Para este encuentro, Sonia Bermúdez optó por su once de gala, introduciendo tres novedades (Mapi, Vicky y Pina) respecto al equipo que disputó —y cayó en los penaltis— la final de la Eurocopa el verano anterior.

Mariona Caldentey, presionada durante el partido. Reuters

Aun así, el conjunto español se vio obligado a remar a contracorriente casi desde el inicio, ya que Inglaterra se adelantó cuando apenas habían transcurrido 157 segundos. El gol llegó tras un córner ejecutado por Greenwood que la defensa no logró despejar; Russo, muy atenta, asistió desde el suelo para que Hemp marcara con una semivolea.

En el tiempo añadido de la primera mitad, Alessia Russo, que fue un constante peligro para la defensa española, especialmente para las centrales, se encontró con Cata Coll, que repelió un potente disparo.

Tras la reanudación, España salió mejor y contó con una ocasión muy clara por medio de Olga Carmona, cuyo remate se estampó con el larguero y no rebasó la línea de milagro.

La de Sarina Wiegman respondieron al instante con dos transiciones rápidas que tanto Lucia Kendall y de nuevo Russo no pudieron aprovechar.

El partido se volvió loco y ambas selecciones se lanzaron al ataque. Un poste evitó de nuevo un gol de España tras un disparo de Vicky López y Lauren James perdonó el segundo de Inglaterra.

Un partido de ida y vuelta

En los instantes finales, las de Sonia Bermúdez, que perdieron a Patri Guijarro por lesión, se lanzaron al ataque con varios córneres peligrosos.

En uno de ellos, Edna Imade conectó un cabezazo que salvó de forma milagrosa Hampton para evitar el empate que hubiera sido determinante para el devenir del grupo.

Con esta derrota, España, que llegaba con pleno de victorias, se queda segunda a tres puntos de Inglaterra, que conseguiría la plaza directa para el Mundial.

La Roja deberá ganar los tres partidos que le quedan, incluyendo el enfrentamiento ante Inglaterra en territorio español, para optar a terminar como líder.

- Ficha técnica:

1 - Inglaterra: Hampton; Bronze, Wubben-Moy, Morgan, Greenwood; Kendall (Blindkilde, m.72), Walsh, Stanway; Hemp, Russo, James (Kelly, m.81).

0 - España: Coll; Battle, Paredes, Mapi, Carmona; Caldentey, Guijarro (Serrajordi, m.81), Putellas; Vicky López, Esther (Paralluelo, m.62), Pina (Imade, m.75).

Gol: 1-0, m.3: Hemp.

Árbitro: Tels Olofsson (Suecia). Mostró tarjeta amarilla a Bronze (m.85) y a Hampton (m.94) por parte de Inglaterra y a Paredes (m.58) por parte de España.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 3 del grupo A3 de clasificación para el Mundial de 2027 de Brasil disputado en el Estadio Wembley ante 62.306 espectadores. Antes del encuentro se le entrego una camiseta a Keira Walsh por su partido numero 100 con la selección inglesa