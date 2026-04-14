El Atlético pierde pero destroza la temporada del Barça y se cuela en las semifinales de la Champions League

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Lookman ante el Barcelona. REUTERS

Los colchoneros cayeron en el Metropolitano, pero vuelven a apear a los culés en una eliminatoria y mantienen vivo el sueño europeo.

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¿Se puede tropezar dos veces con la misma piedra y salir ileso? Se puede. Y si no que se lo pregunten al Atlético de Madrid, que volvió a perder en la vuelta de una eliminatoria contra el Barça pero fue quien salió victorioso de la misma. [Atlético de Madrid 1 - 2 Barça: narración y estadísticas del partido de Champions League]

El sueño europeo del Atleti sigue vivo y ya espera al Arsenal -presumiblemente- en semifinales. Se repuso a un susto que a punto estuvo de terminar en muerte, se apoyó en el gol de Lookman para coger aire y terminó con uno más por la expulsión de Eric García. ¿Habrá otra solicitud formal del Barça a la UEFA?

El martillo cayó con fuerza en el Barça. Una vez más, y ya va más de una década, apeado de la posibilidad de salir campeón de Europa. El Atlético se ha convertido en su criptonita, y puede que quizás este no sea más que el inicio de la mejor semana del curso para los de Simeone.

Lenglet falla y Lamine no perdona.



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El Atlético hace aguas

Los renglones de este segundo capítulo de la eliminatoria iban a comenzar muy torcidos para el Atlético de Madrid en el inicio. Del golpe del Camp Nou, al despiste del Metropolitano. Se poder jugar tranquilo con dos goles de renta, a ver cómo sus piernas temblaban en un abrir y cerrar de ojos.

Concedió demasiado el Atlético desde el pitido inicial. Tanto, que cuando se cumplía tan sólo el primer minuto de juego llegó el primer infarto al Metropolitano. Lamine Yamal pisó área, se quedó mano a mano ante Musso y el portero desvió a córner.

Apostó Simeone por Musso, un acierto rotundo visto lo visto porque el guardameta iba a salvar de más de un aprieto a su equipo.

Lamine Yamal celebra su gol ante el Atlético de Madrid. REUTERS

Lamine tenía esa noche tontorrona en la que le da por jugar a ser estrella. Y a la segunda decidió no perdonar. Lenglet se durmió de una manera inaceptable, trató de ceder atrás y se encontró con la pierna de Lamine.

El balón salió despedido directo hacia Ferran, que rápidamente cedió para que Yamal volviera a visitar a Musso en el uno contra uno. Ahora sí que acertó, le batió por bajo e instaló el tembleque en el Atlético de Madrid. En la grada y en el césped.

La experiencia casi fatal de la Copa del Rey estaba muy reciente en el Atleti, pero parece que no aprendió demasiado de aquello. Poco después, un nuevo suspiro al aire con la ocasión de Olmo que desbarató Musso de nuevo, genio y figura.

El momento en el que Ferran Torres bate a Musso. REUTERS

Diez minutos de juego y tres mano a mano para el Barça. Más que conservadurismo del Atlético, se trataba de una intensidad superior de los culés, plenamente convencidos de que habían viajado a Madrid para cerrar su pase a semifinales en el lado fácil del cuadro.

El Atlético poco a poco comenzó a asomar la cabeza. El Barcelona también debía tomarse un respiro, y fruto de ello llegó la doble bicicleta de Lookman en el área y el remate de Griezmann que se marchó por poco. Empezaba a aparecer el francés, y eso era buena noticia para los locales.

Sin embargo, después de este brote de recuperación llegó el segundo mazazo culé. Olmo filtró el pase por dentro para Ferran, el delantero maniobró a la perfección y su disparo se marchó directo a la escuadra. Eliminatoria igualada en el ecuador de la primera parte.

La noche era de terror para los centrales atléticos, sin confianza ninguna.También para Ruggeri, desbordado en cada acción por Lamine. Mientras, desde la banda Simeone pedía calma, algo de lo que ni él mismo estaba convencido por su rictus.

La jugada siguiente al saque de centro fue un paradón incalificable de Musso al cabezazo de Fermín. Entró inaceptablemente solo el centrocampista del Barça para rematar un centro de Lamine con el exterior. Se mascaba la debacle atlética.

Con el Metropolitano empezando a dejar muestras de su descontento con el equipo y con el Barça acechando con la remontada, llegó el giro de guion.

Superada la media hora, el Atlético consiguió salir airoso por fin de la presión alta. Griezmann apareció por el carril central y en campo propio, y comenzó su clase magistral de la noche. Vio el desmarque de Llorente a la espalda de la defensa, así que conectó al primer toque con él.

La melena rubia cabalgó al viento, observó el segundo palo y allí divisó a Lookman anticipándose a Koundé. El delantero hizo el resto en el mano a mano, batió a Joan García e hizo enloquecer al Metropolitano.

Con el gol el Atleti se metió a los pulmones una bombona entera de oxígeno y encontró en Griezmann a la figura clave. El francés, que no quiere despedirse de la Champions antes de tiempo, se ofreció, bajó a recibir, distribuyó y tocó en largo. Siempre hizo lo que pedía el momento.

Eso no impidió que el Barça volviera a apretar en el tramo final de la primera mitad. Olmo pidió un penalti inexistente y después Ferran no acertó a definir ante Musso. El Atlético sobrevivió a la primera parte.

La expulsión de Eric García

Las uñas ya estaban esquilmadas en la grada del Metropolitano, pero todavía quedaba una segunda para comerse hasta los muñones.

Fue el Atlético el que avisó antes después de la reanudación. Griezmann, de nuevo clave, derrochó energía en la presión y se lanzó al suelo para robar. Ahí nació una contra en la que Julián corrió desde campo propio, llegó a la frontal del área y cedió atras para Lookman. Su disparo buscando el palo largo se marchó por centímetros.

El Barça, sin embargo, sí que iba a estar más acertado. Merodeó el área del Atleti con varios pases peligrosos, y Ferran estuvo a punto de marcar de no haber sido por otra intervención de Musso.

La jugada siguió, Fermín remató dentro del área y el balón, tras tocar en un defensa colchonero, le cayó a Ferran para que hiciera el 1-3 a placer. Pero duró poco la alegría catalana, lo que tardó Turpin en esperar las indicaciones del VAR y confirmar que había un claro fuera de juego. Vida extra para los de Simeone.

Se puede decir que a partir de ahí el Atlético fue mejor, o al menos que dejó de sufrir tanto como lo venía haciendo. Con un despliegue físico casi emocionante por parte de Llorente, los cambios refrescaron al equipo.

Baena tuvo su ocasión con un disparo que se marchó a las nubes al poco de entrar, y Sorloth aportó más que Julián Álvarez.

A falta de un cuarto de hora para el final Le Normand tuvo la sentencia. Se encontró un balón suelto en el área y lo reventó con todo, pero en su camino se interpuso Joan García para mantener a flote a los suyos.

El Atlético vivía un buen momento y encontró recompensa. El Barça tenía que arriesgar cada vez más, así que en una de esas Sorloth, que no es el hombre más rápido del mundo, le ganó la espalda a la defensa culé.

Eric García llegó tarde, le derribó por detrás siendo el último jugador... y el juez de línea dijo que había fuera de juego. Error. La repetición lo negó. Turpin acudió al monitor una vez descartada la posición antirreglamentaria y lo vio claro. Roja para Eric García y media eliminatoria al bolsillo colchonero.

Una acción similar, por cierto, a la que en la ida condenó a Cubarsí. Esa misma que levantó la protesta formal del Barça y por la que la UEFA mandó a paseo al club culé.

Con Lamine Yamal completamente ausente en esta segunda mitad, el Atleti pudo matar antes de tiempo. Primero por medio de Nico y más tarde con el remate inocente de Nahuel.

No le quedaba más remedio al Barça que ir con todo. Y creyó hasta el final. Los cabezazos de Araujo o de Lewandowski aceleraron el pulso, pero el marcador no se iba a mover.

El Atlético celebró con su gente que es la segunda vez en una misma temporada que elimina al Barça de una competición. Pero sobre todo que está en las semifinales de la Champions League y ya nadie le va a bajar de este sueño. El sábado va a por la Copa del Rey.

Al Barça no le quedará otra que conformarse con La Liga y firmar una temporada aceptable pero para nada sobresaliente.

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