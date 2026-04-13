La amenaza de Hansi Flick al Atlético de Madrid: "Será diferente a la ida. En estos partidos solemos ser mejores"

Con un semblante bastante relajado llegó Hansi Flick a la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid. La presión es máxima para el Barça ya que está obligado a remontar el 0-2 de la ida para meterse, nuevamente, en semifinales de Champions.

Desde su llegada al banquillo azulgrana nunca le ha tocado enfrentarse a este escenario, pero el alemán tiene depositada toda la confianza en sus jugadores para darle la vuelta a la eliminatoria.

No se mostró preocupado por nada, ni por los goles que debe marcar ni tan siquiera por la posibilidad de encajar más tantos, lo que haría más difícil si cabe la remontada. Y es que para Flick, sobre el verde del Metropolitano se va a ver un partido muy diferente al que se vivió hace menos de una semana en el Camp Nou.

🗣️ Hansi Flick: "Mañana todos seremos importantes. En los partidos contra el Atlético de Madrid, a menudo hemos sido el mejor equipo. Tenemos que creer que podemos." pic.twitter.com/sORED14Du1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 13, 2026

La clave del partido

"Lo primero, tenemos que dar el primer paso, que es mañana. Nos tenemos que centrar en un rendimiento fuerte, no tanto en el resultado. Cuando jugamos bien, ahí es cuando empezamos a marcar goles".

El plan para remontar

"Va a ser diferente pero, sea como sea, va a ser increíble. Los aficionados ya lo saben, es necesario que lo sepan. Es posible, ¿por qué no? Obviamente, estamos jugando contra un Atleti muy fuerte. Entonces, necesitamos un rendimiento muy fuerte también. Tenemos que utilizar todas las oportunidades que tengamos porque, como visteis en el último partido, es la diferencia entre ellos y nosotros".

Un cambio de esquema

"Yo creo que Lamine ha rendido durante los últimos partidos, estoy muy contento con él. Lo que le he dicho es que él tiene que hacer lo que él hace mejor. Tenemos que tener muchas opciones de cara a lo que pueda pasar y tenemos que jugar como un equipo.

Eso es lo más importante para mañana. A mí no me importa el aspecto individual, el equipo es lo más importante. Los partidos se deciden por un momento. Esperemos que caiga de nuestro lado mañana".

Lo futbolístico y lo emocional

"Yo creo que la mentalidad y la actitud son muy importantes. Lo que puedo ver es que mi equipo, como dije en el postpartido del Espanyol, tiene unas conexiones increíbles con los aficionados. Esto lo vemos esta temporada y tiene un efecto muy positivo para el equipo porque, de cara a mañana, todas las acciones serán importantes.

Tenemos que creer, saber que lo podemos lograr. Siento que el equipo está en ese camino. Tenemos que ser valientes. Tenemos la calidad y en partidos como este, normalmente somos mejores".

Una final

"No es una final, pero me gustaría ganarlo. Es lo que queremos hacer, creemos en ello y estamos 100% centrados en ello".

Las quejas por el arbitraje

"Estoy calmado. Es lo que hay. El de mañana será un árbitro con experiencia, ninguna duda".

Los goles para remontar

"No, no me preocupa. Yo lo que quiero es jugar buen fútbol. Sabemos que podemos defender mucho mejor, pero se trata del equipo. Todos en el equipo tienen que estar conectados, tenemos que defender como una unidad. Sin balón, es muy importante gestionar los espacios y hacerlos más pequeños. Cuando tenemos el balón, es nuestra forma de jugar al fútbol. Se trata de ser mejores y de poder marcar goles".