El Real Madrid considera La Liga fraudulenta: la lista de escándalos arbitrales que le alejaron de pelear por el título

Mbappé, con sangre en la cara durante el partido ante el Girona. EFE

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El Real Madrid ha abandonado la carrera por el título de Liga. Hasta la jornada 31 ha durado. Empezó a descolgarse tras la derrota ante el Mallorca en Son Moix que dejó al Barça a siete puntos a falta de ocho jornadas, pero ha sido con el empate ante el Girona cuando definitivamente se despide de pelear por un campeonato que queda servido para el Barça.

A pesar de no hacer un buen partido, el conjunto blanco pudo haberse llevado el triunfo si Alberola Rojas sobre el terreno de juego y Trujillo Suárez desde la sala VOR hubieran estado acertados.

Hubo una jugada que fue decisiva. En el minuto 87 de partido, Mbappé cayó dentro del área tras recibir un golpe en la cara por parte de Vitor Reis. Las imágenes no ofrecían ninguna duda: hubo un codazo del jugador del Girona sobre el francés, que acabó ensangrentado, pero el colegiado no lo vio punible y desde el VAR se lavaron las manos. Otra vez.

El Real Madrid no va a pelear La Liga hasta el final de la temporada primero porque no ha conseguido la regularidad necesaria para hacerlo y, en segundo lugar, y más grave aún, porque no le han dejado.

El club blanco se siente perjudicado de manera directa. Ya no es solo los errores que sufren los jugadores que llevan el escudo del Real Madrid en la camiseta, sino también las decisiones que se inclinan hacia el lado azulgrana en las jugadas polémicas que hay en los partidos del Barça.

No hay que remontarse mucho en el tiempo para darse cuenta. Hace justo una semana, en el partido que enfrentó al Atlético de Madrid ante el Barça, Gerard Martín fue expulsado por una fuerte entrada sobre Thiago Almada. Sin embargo, tras la revisión en el monitor Busquets Ferrer cambió su decisión.

Tan solo tres días después, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) asumía el error que habían cometido tanto el colegiado balear como Melero López, este último por avisar al árbitro de campo a revisar una acción que no ofrecía ninguna duda.

NO HAY TARJETA ROJA PARA GERARD MARTÍN



El árbitro rectificó la expulsión tras acudir al VAR 👀#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MlwEAvlNHB — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

En una jornada durante el Real Madrid había dejado escapar los tres puntos tras caer ante el Mallorca, el Barça se llevaba una victoria polémica ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, que solo había perdido un partido de los 15 que había disputado en su estadio.

"Ya hemos visto que pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas. Mi opinión está ahí y la mantengo, es lo que sigo viendo semana tras semana", reconoció Arbeloa en la previa del partido ante el Girona.

"Para mí es un penalti aquí y en la Luna, y es otra más. Una semana más. Es lo que hay" Álvaro Arbeloa, tras el Real Madrid - Girona

No obstante, tan solo un día después, una vez terminado el partido fue más allá. "Para mí es un penalti aquí y en la Luna y es otra más. Una semana más. Es lo que hay. La verdad que ni lo entiendo yo ni lo entiende nadie. Imagino que entra el VAR cuando viene bien y cuando no, no entra. Ya sabéis mi opinión y estos hechos la siguen manteniendo. Hemos tenido muchas con los árbitros. Lo de siempre", se mostró incrédulo el entrenador del Real Madrid.

"Una vez más, arbitraje 'Negreiro'. Hay un penalti a Mbappé". Así arrancaba el post partido en Realmadrid TV. Los colaboradores hicieron autocrítica del partido que hizo su equipo, pero no dejaron escapar la oportunidad de criticar una labor arbitral que, de nuevo, está en tela de juicio: "La Liga es fraudulenta".

"En el análisis está lo futbolístico, la falta de contundencia. Después del empate del Girona, el Madrid se ha diluido. Ha habido un penalti claro a Kylian Mbappé, había que contarlo. En el análisis hay que hablar del pésimo arbitraje, una vez más, que ha sufrido el Real Madrid por parte de Alberola y por parte de Trujillo. Pésimo arbitraje, pero hacemos autocrítica ante un mal partido del Real Madrid", reconocieron los contertulios.

No se equivoca Arbeloa cuando manifiesta que esto viene de lejos, concretamente desde que comenzó la temporada 2025/26. El Real Madrid no gana para disgustos con las actuaciones de los colegiados semana sí y semana también.

Desde el inicio de La Liga

Ante el Mallorca, en la jornada 3 del campeonato, al conjunto blanco se le anularon hasta tres goles, dos de ellos por el VAR.

Con el 2-1 imperando en el electrónico tras una fugaz remontada en la primera parte del Real Madrid en un minuto, Arda Güler marcó el gol de la tranquilidad en el 56'. A pesar de que en un principio el colegiado murciano dio por válido el gol, desde la sala VOR decretaron una mano punible del jugador turco segundos antes de anotar el 3-1.

Tras una gran jugada de Mbappé y Franco Mastantuono, el argentino armó el disparo, pero Leo Román evitó el gol con el pie. El rechace le quedó a Valjent y en su intento por despejar el balón le dio a Arda Güler, quien se encontraba a escasos metros de él.

Gol anulado al Real Madrid por mano de Arda Güler. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/PEdXzjsRU1 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 30, 2025

En un acto reflejo el '15' del Real Madrid se protegió la boca del estómago y el balón siguió en movimiento en el interior del área del Mallorca. Tras una nueva intervención del portero, el turco aprovechó el rechace, aunque incomprensiblemente el gol no terminaría subiendo al marcador.

Previamente al gol de Arda Güler, el VAR ya había tenido trabajo en la primera parte. Nada más comenzar el partido (en el minuto 6), Mbappé marcó el primer gol de la noche tras recibir un pase sensacional de Trent Alexander-Arnold a la espalda de la defensa del Mallorca.

El francés celebró el gol junto con el resto de sus compañeros, aunque la sonrisa pronto se le borró de la cara cuando vio cómo Sánchez Martínez lo invalidaba por fuera de juego.

En la siguiente jornada, la cuarta, el Real Madrid venció por la mínima a la Real Sociedad a pesar de estar en inferioridad numérica desde el minuto 35, momento en el que expulsaron a Huijsen por agarrar ligeramente a Mikel Oyarzabal cuando este conducía el balón en dirección a la portería de Courtois.

🟥 Roja directa para Huijsen por esta falta sobre Oyarzábal. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/cHKaxm7cO5 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

Gil Manzano consideró que era el último hombre y le mostró la cartulina roja. Además, desde la sala VOR tampoco le llamaron a que revisara la jugada en el monitor a pesar de que Militao aparecía en la acción haciéndole la cobertura a su compañero.

Tan solo unos días después, el Comité Técnico de Árbitros a través de Tiempo de Revisión, el programa audiovisual de la RFEF que analiza, con fines didácticos, jugadas polémicas, reconoció que el extremeño se equivocó al expulsar al central español.

A partir de estos errores, vinieron errores en partidos donde el Real Madrid empezó a dejarse puntos en la competición, como ante el Rayo Vallecano, en un partido de la jornada 12 que acabó 0-0. Aquel día, Martínez Munuera se negó a pitar tres agarrones de Chavarría sobre Bellingham y Mbappé, por partida doble.

El más claro fue el último a Mbappé, justo cuando se disponía a rematar de cabeza un balón en el segundo palo en la última jugada del partido. El árbitro y el VAR impidieron aquel día que el Real Madrid se llevara los tres puntos.

Los penaltis de Chavarría sobre Bellingham y Mbappé no pitados en el Rayo - Real Madrid

Dos jornadas más tarde, y ante el mismo rival que este viernes, el Girona, el Madrid se vio perjudicado. En Montilivi, el VAR no entró para avisar de un penalti cometido sobre Rodrygo en el minuto 80, cuando Joel Roca le derribó con una entrada en la espinilla.

De Burgos Bengoetxea no lo pitó y el VAR, con Pulido Santana, tampoco entró. Con un 1-1 final, otros dos puntos se esfumaron por los árbitros.

Más recientemente, en la jornada 25, el Madrid vivió un doble episodio polémico. Fue en la derrota en casa de Osasuna (2-1). Primero, una jugada que pasó de no ser penalti y amarilla para Budimir, a ser penalti y amarilla para Courtois tras intervenir el VAR.

La otra acción fue en el segundo gol de Osasuna, obra de Raúl García de Haro. Previamente había sido anulado por fuera de juego, el árbitro Quintero González autorizó la reanudación del juego, pero el colegiado lo paró de nuevo y, esta vez, tras el aviso del VAR dio por bueno el tanto rojillo. Un error manifiesto del protocolo que enfadó a los jugadores del Madrid en el campo.

PENALTI A FAVOR DE OSASUNA 📺



El árbitro fue llamado por el VAR para ver la acción entre Courtois y Budimir y señaló penalti en contra del Real Madrid #LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/hQL3uRt0lC — DAZN España (@DAZN_ES) February 21, 2026

Favores al Barça

El convulso estreno que tuvo el Real Madrid fue la contraposición al placentero inicio de temporada que vivió el Barça. En la jornada 1, también ante el Mallorca, subió al marcador un gol de Ferran Torres después de que Raíllo cayera sobre el terreno de juego conmocionado tras haber repelido el latigazo previo al gol que tiró Lamine.

José Luis Munuera Montero se llevó el silbato a la boca dispuesto a parar el partido para atender al jugador. Así lo dice el reglamento: si un jugador recibe un golpe en la cabeza hay que detener el juego de forma inmediata. Sin embargo, después de pasar más de cinco segundos con el silbato en la boca, no lo hizo sonar en ningún momento.

También en la jornada 3 Busquets Ferrer fue protagonista, aunque esta vez contra el Rayo Vallecano. El balear señaló un penalti (dudoso) sobre Lamine Yamal, pero la jugada no pudo ser revisada al no funcionar la conexión con la sala VOR durante toda la primera parte.

Mbappé, tendido en el terreno de juego con sangre en la cara. Reuters

Estos son solo algunos de los errores que han contribuido, junto con la irregularidad del Real Madrid, a que el club blanco se haya despedido de la pelea por La Liga a falta de siete jornadas.

Esto no es nuevo, ya viene de lejos, como señalaba Arbeloa, pero además de ser el club blanco el gran perjudicado, el nivel del colectivo arbitral repercute directamente en la imagen del fútbol español.