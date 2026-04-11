Carlos Naval contradice a Luis Enique y Valverde: él mismo recibía informes y se los entregaba a los entrenadores

El delegado del primer equipo azulgrana, Carlos Naval, a la salida de la Ciutat de la Justicia. EFE

Este viernes se ha producido un nuevo capítulo en la instrucción del caso Negreira. Carlos Naval, delegado del Barça, y Alfons Castro, tesorero que ejerció como representante legal del club, declararon ante la jueza que investiga el pago de más de siete millones de la entidad azulgrana al vicepresidente del CTA.

El delegado del primer equipo desde hace 39 años confirmó ante la magistrada que los informes existían al menos desde 2014 según explicó la Cadena SER añadiendo que era él mismo quien los recibía, ordenaba el pago, que eran de cantidades modestas y los archivaba, aunque reconoció que se utilizaban poco en el primer equipo.

Naval confirmó la existencia de estos informes que, según manifestó, recibía desde 2014. Aseguró que esos informes le resultaban interesantes. "Me interesa más la información que me da un tercero que la que yo ya tengo", dijo. A partir de ahí, los ponía a disposición de los entrenadores y del cuerpo técnico para que hicieran el uso que consideraran oportuno a través de los canales internos del club.

Las declaraciones del delegado se sitúan en la misma línea que unas declaraciones públicas realizadas por Gerard López, quien en el momento de los hechos investigados ejercía como entrenador del filial azulgrana.

El catalán reconoció la existencia de dichos informes y confirmó que los utilizaba en el desempeño de sus funciones. La defensa ha solicitado que Gerard comparezca ante la jueza, si bien, por ahora, esta petición no ha sido admitida.

Por su parte, la defensa del expresidente Josep Maria Bartomeu ha solicitado la incorporación como testigos del exentrenador del Barça B y del delegado de campo del filial, Antonio Alonso.

José María Enríquez Negreira, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. EFE

El tesorero del club, Alfons Castro, que también ha comparecido ante el juez en representación del Futbol Club Barcelona, ha subrayado que la entidad actuó en todo momento conforme a la legalidad y adaptándose a su evolución. Según ha indicado, en 2010 se reforzaron los mecanismos de control con el objetivo de ajustarse a las modificaciones del Código Penal.

Su declaración adquiere especial relevancia al tratarse del representante legal del club, imputado como persona jurídica por presuntos delitos de administración desleal y corrupción.

La instrucción del denominado caso Negreira encara su recta final, a la espera de que el Instituto de Medicina Legal de Cataluña remita al juzgado el informe sobre la exploración practicada el pasado 24 de marzo a Negreira, con el fin de determinar si su deterioro cognitivo limita su capacidad para participar en el proceso penal, tal y como sostiene su defensa.

El procedimiento continuará, al menos, hasta el próximo mes de septiembre, pese a la existencia de un recurso presentado para su archivo anticipado. Asimismo, permanece pendiente de resolución el recurso interpuesto por el Real Madrid contra la decisión de la jueza de denegarle el acceso a las cuentas económicas del Barcelona.