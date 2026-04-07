Lennart Karl, el futbolista de 18 años del Bayern que sueña con jugar en el Real Madrid y apadrina Michael Ballack

El futbolista alemán, Lennart Karl, está comenzando a ganarse un nombre en el mundo del fútbol. El mediocentro, formado en la cantera del Bayern Múnich, ha irrumpido en el primer equipo con unas actuaciones más que notables.

Con nueve goles y siete asistencias en todas las competiciones, el joven futbolista se posiciona como una de las mayores promesas actuales y como posible pilar del club bávaro. Aunque expresó a principios de año que su sueño es jugar con el Real Madrid.

Ya desde categorías inferiores llamó la atención y Michael Ballack, exfutbolista alemán, se convirtió en su agente, gestionando la carrera del futbolista y teniendo que salir a defender Karl en sus polémicas.

Y es que el futbolista se vio envuelto en una ola de críticas cuando declaró que su sueño era jugar en el club blanco. Tanto fue así que Ballack salió a defender a Karl diciendo que: "Es joven, está siendo pulido, en proceso de madurez y se encuentra muy al principio de su carrera".

Fue tanta la repercusión que el futbolista tuvo que pedir perdón tanto a la afición como al club. Zanjando de esta manera toda la polémica que se generó por unas declaraciones que no sentaron bien.

Lennart Karl entrenando con la selección alemana. Reuters

Antes de toda esta polémica, Karl ya sobresalía en etapas inferiores. Fue el máximo artillero sub-19 en la anterior temporada con 34 goles en 30 partidos, unos datos que le convirtieron en el mejor sub-17 de Alemania.

Todo esto le hizo subir rápido de categorías hasta subir a la primera plantilla del club bávaro y apareciendo en la anterior convocatoria de la selección de Alemania hecha por Thomas Tuchel.

Lennart Karl se está convirtiendo en toda una estrella y llega al encuentro de Champions contra el Real Madrid como una de las mayores amenazas en ataque para el club blanco.

Un jugador capaz de cambiar el rumbo de los partidos, como recientemente ha demostrado en el encuentro contra el Friburgo, donde marcó el gol de la victoria en el minuto 99.

Lennart Karl celebrando el gol de la victoria ante el Friburgo. Reuters

Un tanto que puede haber sentenciado la Bundesliga a favor del Bayern que ya se encuentra a nueve puntos del segundo y que le permite centrarse en la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions.

Dos partidos que van a decidir la temporada de ambos equipos, por una parte el club alemán que si perdiera sería otra campaña más sin llegar lejos en Europa y quedándose solo con las competiciones nacionales. Y por otro lado, el Real Madrid, que de no pasar podría suponer tener, por segundo año consecutivo, una temporada en blanco.

El partido va a estar lleno de emociones y se avecina como una de las mejores eliminatorias europeas de la última década, y Lennart Karl puede ser el jugador que decante la balanza a favor del club alemán.