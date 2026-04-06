Las conexiones de Vinicius: "Con Arbeloa tengo una relación especial como con Ancelotti. Con Xabi no pude conectar"

Vinicius compareció este lunes en la previa del partido de cuartos de final de Champions League contra el Bayern de Múnich con una sinceridad inusual.

El delantero del Real Madrid repasó su temporada con una honestidad que arrancó desde el reconocimiento de sus dificultades con Xabi Alonso, pasó por la vinculación especial que ha desarrollado con Álvaro Arbeloa y llegó hasta el optimismo con el que afronta el duelo europeo en el Bernabéu.

El momento más llamativo de la comparecencia llegó cuando el brasileño habló sin filtros sobre su etapa con el técnico destituido en enero.

"Fue un momento difícil. Jugaba muchos partidos, pero pocos minutos. Cada entrenador tiene sus métodos y no pude conectar con lo que él quería. Son procesos y mis compañeros me ayudaron mucho. He mejorado como persona y ojalá pueda seguir como hasta ahora con Arbeloa, que tengo una conexión maravillosa con él y siempre me ha dado confianza", explicó.

La comparación entre entrenadores no se quedó ahí. "Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí. Yo siempre he dado lo mejor de mí y lo voy a seguir dando. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles. He aprendido de este mal momento y quiero seguir aprendiendo. Los mejores jugadores siempre dan la vuelta", añadió.

Vinicius también recordó el episodio del cambio en El Clásico, que generó una de las imágenes más polémicas de la temporada. "Fue un momento que no fue bonito, pedí perdón a todos. Al club, al entrenador y a la afición. Yo entendía que estaba bien, que no era el cambio correcto, pero con la cabeza fría entendí que me había equivocado. Soy joven, aunque lleve mucho tiempo aquí, y cada día sumo alguna experiencia con la que puedo crecer", señaló.

Sobre su estado actual, Vinicius fue positivo tras superar un período complicado marcado por los pitos de la afición y la sequía goleadora. "Ahora muy bien. He pasado momentos difíciles esta temporada, donde estuve sin marcar goles y la afición me pitó, pero fue todo para aprender. Estoy bien físicamente. Los viajes con la selección cambian un poco porque cambias todo. Hago un trabajo dentro del club y también en casa con mi fisio para estar al 100% listo para mi equipo", explicó.

Vinicius, entrenando con el Real Madrid Europa Press

Sobre el partido ante el Bayern, Vinicius destacó la importancia de la conexión con Mbappé para afrontar la eliminatoria europea. "La gente dice muchas cosas. Kylian está aquí para ayudarnos, nos da la confianza de sus goles. Tenemos que estar conectados mañana. Es un partido complicado en el que los grandes jugadores hacen la diferencia y Mbappé es uno de ellos", indicó.

Cuando se le preguntó por las críticas a su asociación con el francés, Vinicius restó importancia al ruido externo: "Claro que molesta, pero la gente está ahí para decir lo que quiera. Nosotros tenemos que escuchar al míster. Lo que viene de fuera no nos afecta. Nosotros podemos hacer uno mejor al otro".

La posible vuelta de Harry Kane al once del Bayern también fue abordada por el delantero. "Cambia porque él marca muchos goles, pero tienen un grandísimo equipo con jugadores que cambian de posición. Juegue quien juegue va a ser muy difícil y tenemos que estar preparados", afirmó.

Lucha contra el racismo

Vinicius también se manifestó sobre la lucha contra el racismo, un tema que le afecta especialmente y que volvió a la actualidad tras las declaraciones de Lamine Yamal. "Es un tema complicado, pero que pasa muchas veces. Era importante que Lamine hablara, y eso puede ayudar a los demás. Somos famosos, tenemos dinero, pero los negros pobres que hay en todos lados tienen más dificultad que nosotros. Hay que estar juntos", dijo.

Y siguió: "No digo que España, Alemania o Portugal sean racistas, pero hay racistas en estos países. Sobre todo en Brasil. Si seguimos esta lucha, en el futuro los jugadores y toda la gente dejarán de sufrir estas cosas", expresó con contundencia.

Por último, la vuelta de Militao fue celebrada con calor. "Me alegro mucho por su vuelta. Es uno de mis mejores amigos. Es el mejor central del mundo y cuando estamos con él estamos mejor. Cuando están todos los jugadores somos más fuertes. Ahora vuelven Jude, Militao, Ceballos...", concluyó.