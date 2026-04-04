El Barça remonta frente a un Atlético que jugó con 10 toda la segunda parte y da un golpe casi definitivo para ganar La Liga

Lewandowski celebra el gol de la victoria ante el Atlético de Madrid. Reuters

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El Barça ya tiene el título de Liga en el bolsillo. En una de las salidas más complicadas de la temporada, sino la que más, los azulgranas se han llevado una victoria importantísima tras la derrota del Real Madrid en Son Moix ante el Mallorca [Narración y estadísticas con la victoria del Barça ante el Atlético de Madrid].

Lo han hecho tras el gol de rebote de Lewandowski en el minuto 87 de partido. El polaco apareció en el área y marcó casi sin querer tras aprovechar el rechace de Musso tras un tiro de Cancelo.

Era el premio a toda una segunda parte en la que asedieron a un Atlético de Madrid que jugó con 10 durante durante más de 45 minutos. Musso intentó mantener el empate y cuando parecía que el partido acabaría en tablas, llegó la suerte del campeón.

Con el corazón del '9', con el corazón del Barça 🔵🔴



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Había muchas cuentas pendientes y ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a ceder ni un palmo de terreno a su rival. Sobre el terreno de juego del Metropolitano hubo de todo: tensión, goles, ocasiones muy claras falladas y hasta una expulsión, la de Nico González, aunque pudo haber otra más.

A pesar de que, sobre el papel, los rojiblancos no se jugaban nada y Simeone rotó pensando en la Champions, este equipo volvió a demostrar que siempre compite y el Barça tuvo que trabajarse mucho salir con los tres puntos del fortín que ha hecho el Atlético de Madrid de su estadio.

Una primera parte caótica

Porque los de Hansi Flick volvieron a tropezar con la misma piedra. Los errores que propiciaron el 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey se volvieron a ver reflejados casi dos meses después. El equipo colchonero atacó la defensa adelantada con rápidas transiciones y con balones en largo. No dejaron de intentarlo. Una y otra vez.

Tanto fue el cántaro a la fuente que Giuliano Simeone terminó abriendo el marcador al filo del descanso. Un desajuste en la zaga del Barça, balón en largo de Lenglet al argentino y en el mano a mano frente a Joan García el rojiblanco salió vencedor.

Giuliano Simeone celebra el gol marcado ante el Barça. Reuters

Era el premio después de varios intentos fracasados. La primera ocasión llegó por medio de Griezmann con un jugadón marca de la casa: tiró un espectacular caño a Cubarsí en el área, pero falló en la definición con todo a favor ante el de Sellent.

No le entró el miedo en el cuerpo al Atlético de Madrid tras la reacción acto seguido del Barça por medio de Fermín López en un disparo que acabó despejando Musso. 'El Principito' siguió liderando las ofensivas de su equipo y antes de llegar a la media hora de juego falló un mano a mano ante Joan García, aunque para su fortuna, la acción estaba invalidada.

Pudo ser uno de los goles de la temporada 🫢



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Eran los mejores minutos del conjunto rojiblanco, controlando el balón y metiendo al Barça en su propio campo. Los de Hansi Flick echaron de menos tener un 9 de referencia. Sin Raphinha lesionado y con Lewandowski y Ferran Torres en el banquillo, Lamine acaparó todo el protagonismo.

El extremo estuvo 'on fire', dejando detalles en cada toque de balón. Todos con mucho criterio. Sin embargo, el gol del empate lo marcó Rashford con un zurdazo que se coló entre las piernas de Musso, quien pudo haber hecho mucho más para evitar el tanto del azulgrana.

Tras una monumental tangana que acabó con Koke, Nahuel Molina y Fermín López amonestados, las aguas ya no volvieron a su cauce. Nico González fue expulsado en el minuto 47 -todavía de la primera parte- tras derribar a Lamine en el interior del área.

TENSIÓN TOTAL EN EL METROPOLITANO 💥



Amarilla para Koke, Nahuel Molina y Fermín 🟨#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/FGGkiBg5Fr — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

Hubo mucho suspense porque desde el VAR se revisó si el azulgrana partía en posición legal en el inicio de la jugada, si el contacto se produjo dentro o fuera del área y si la falta era merecedora de amarilla -que era ya la segunda- o roja directa.

A pesar de que Busquets Ferrer le expulsó por doble amarilla, tras acudir al monitor y ver repetida la acción le cambió el color de la tarjeta: roja directa.

De los tres que añadió el colegiado, la primera parte llegó hasta el minuto 53. La última la tuvo Marc Bernal al entrar desde el segundo palo a rematar el centro raso de Rashford. Sin embargo, el balón se marchó al lateral de la red.

Tanto Simeone como Flick movieron el banquillo y quitaron Koke y Fermín, dos jugadores que estaban amonestados y que estaban pasados de revoluciones. No dio tiempo a que tocaran un balón cuando el partido sufrió un nuevo cambio de guion.

NO HAY TARJETA ROJA PARA GERARD MARTÍN



El árbitro rectificó la expulsión tras acudir al VAR 👀#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MlwEAvlNHB — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

Gerard Martín vio la roja directa tras propinarle un fuerte pisotón a Almada tras ir con mucha fuerza al corte de un balón dividido. No lo dudó Busquets Ferrer pese a las protestas de Flick, que se llevó la amarilla. 46 segundos habían transcurrido del segundo acto.

Desde el VAR, Melero López instó al colegiado balear a acudir al monitor. Tras comprobar cómo el jugador del Barça primero tocaba el balón antes del posterior pisotón sobre el futbolista rojiblanco, cambió el color de la tarjeta, aunque esta vez a la inversa: amarilla.

No se lo podía creer Simeone, que respondió a la no expulsión de Gerard Martín de forma satírica. Le sonrió el argentino al central azulgrana, consciente de que este matiz podía acercar al Barcelona a ganar un partido que significaría agarrar media asa de La Liga.

Un asedio total

Ante un Atlético de Madrid que se replegó atrás para mantener el resultado, Lamine intentó ser el desatascador del ataque azulgrana, pero el español empezó a verse bloqueado por la zaga rojiblanca.

Le cogió el testigo Ferran Torres, quien protagonizó las mejores ocasiones de peligro en la segunda parte, pero el acierto que no tuvo Musso en el gol del empate de Rashford sí lo tuvo en estas ocasiones.

Lewandowski celebra el gol de la victoria ante el Atlético de Madrid. Reuters

En la primera, 'El Tiburón' sacó el tiro cruzado con mucha velocidad en el área, pero el argentino la sacó con una gran estirada. Si la de antes fue buena, la segunda fue espectacular para evitar de nuevo el gol de Ferran, que se quedó muy cerca tras una gran combinación con Olmo.

Lo intentó hasta el final el Barcelona, frustrado por Musso, hasta que su parada a Joao Cancelo rebotó en el hombro de Lewandowski, ya en el minuto 88. El rebote ganador. La sentencia quizá de la Liga.

Ficha técnica del partido:

Atlético de Madrid: Musso; Giuliano (Sorloth, m. 60), Molina, Le Normand, Lenglet (Taufik, m. 67), Nico González; Obed Vargas, Koke (Ruggeri, m. 46), Almada; Baena (Giménez, m. 60) y Griezmann (Morcillo, m. 60).

Barcelona: Joan García; Araújo (Marc Bernal, m. 40 (Koundé, m. 62)), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric García (Gavi, m. 79), Pedri; Fermín (Ferran, m. 46); Lamine Yamal, Dani Olmo y Rahsford (Lewandowski, m. 79).

Goles: 1-0, m. 39: Giuliano. 1-1, m. 42: Rashford. 1-2, m. 88: Lewandowski.

Árbitro: Mateo Busquets (C. Balear). Expulsó con tarjeta roja directa a Nico González, del Atlético de Madrid, en el minuto 51 tras la revisión del VAR. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Nico González (m. 23), Molina (m. 45), Koke (m. 45) y Lenglet (m. 53) y a los visitantes Fermín (m. 45), Gerard Martín (m. 50) y a su entrenador, Hansi Flick (m. 50).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Metropolitano ante 67.710 espectadores.