La plataforma 'Barcelona con la Selección' señala a la RFEF: "Han intentado que seamos la cabeza de turco de los insultos racistas"

La imagen de España como sociedad ha vuelto a quedar dañada tras los cánticos que un grupo de aficionados entonaron contra la selección de Egipto. "Musulmán el que no bote es", se coreó en varios momentos del partido; además de los pitos que se produjeron cuando en el RCDE Stadium sonó el himno del combinado africano.

El escándalo traspasó todas las fronteras y con la sede de la final del Mundial 2030 aún por decidir, lo acontecido el pasado martes no favorece los intereses de la RFEF por traer el encuentro más importante de la Copa del Mundo al Santiago Bernabéu.

Tanto Rafael Louzán como el seleccionador Luis de la Fuente no tardaron en condenar los hechos una vez terminado el encuentro. Sin embargo, la investigación se centra en saber quién se encargó de organizar la grada de animación (sectores 107 a 112) de donde salieron los primeros cánticos.

Cánticos racistas en Cornellá en el España - Egipto

Si bien el organismo federativo no acusó directamente al grupo 'Barcelona con la Selección', a través de dos medios de comunicación sí deslizó que ellos eran los responsables de las entradas de esa zona, aunque la plataforma lo niega.

"Hay dos acusaciones totalmente falsas. La primera es que nosotros hemos comprado casi 1.900 entradas, esa es la primera mentira. Nosotros no hemos comprado ninguna entrada. Lo único que hemos hecho ha sido crear un Google Drive donde la gente que estaba interesada en estar en la grada de animación se registraba. A partir de ahí, cuando la Federación nos facilitó el enlace de compra que incluía un código para poder comprar entradas en esa zona, nosotros se lo enviábamos a la gente. Ya está, nada más", explica a EL ESPAÑOL uno de los fundadores de la organización.

"Todo en base a un informe de la Federación. Lo primero que tenían que haber hecho es llamarnos, consultarnos, nos sentamos y vemos qué ha pasado. Pero no. Crearon el informe, lo filtraron a sus cuatro voceros y han intentado hundir a una asociación. Pero bueno, arrieros somos y en el camino nos encontraremos".

Cabe destacar que 'Barcelona con la Selección' fue la misma plataforma que se encargó de coordinar la grada de animación en 2022. Entonces no se registraron incidentes y no hubo ningún problema con el organismo federativo.

🏟️🤦‍♂️ Cánticos de 'Musulmán el que no bote' y pitos al himno de Egipto en el RCDE Stadium



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"La segunda mentira es que dice que son cánticos entonados por todos nosotros, por la asociación 'Barcelona con la Selección'. Cuando nosotros a las ocho entramos en el campo le requerimos a la responsable de seguridad que nos facilitase el micro tal y como habíamos acordado con la Federación. Cuál es nuestra sorpresa que nos dice que no, que la Federación no da el ok", comienza exponiendo.

"El director de seguridad de la Federación Española había negado que tuviésemos el micro. Estaba el partido ya casi a punto de empezar y les digo a mis compañeros: 'Oye, aquí vamos a tener que poner un tuit porque si no como haya cualquier tipo de cántico nos van a acusar a nosotros'. Y a las 21:12 horas se estaba publicando el tuit", continúa.

Demostrando con datos y mails a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, desde 'Barcelona con la Selección' defienden que ellos ya avisaron que iba a haber problemas.

"Tengo un correo en donde el de la Federación me dice: 'Oye, ya veo que las ventas están yendo bien. Seguir así'. Su discurso se empieza a desmontar cuando la gente empieza a hacer referencia al tuit a las 21:12 donde exponemos que no nos han dado el equipo de sonido. Se han cabado su propia tumba".

NdP referente a los cánticos racistas en RCDE Stadium: Barcelona con la Selección se desvincula de todos los

cánticos y reivindica una animación organizada y respetuosa https://t.co/vSio2Gozxk ⤵️ pic.twitter.com/9EkwQgFk5j — Barcelona con la Selección (@bcnconseleccion) April 1, 2026

El 26 de marzo de 2022 fue la última vez que la Selección jugó en Barcelona. Fue en un España-Albania que puso fin a la sequía de 18 años sin jugar en Cataluña. Ante Egipto, cuatro años después de aquel partido, la RFEF volvió a llevar un amistoso de La Roja al RCDE Stadium y en esta ocasión el resultado ha sido dantesco.

Y es que lo sucedido ante Egipto es ya un motivo de sobra para no volver a jugar allí en un corto período de tiempo, así lo reconocen lamentablemente desde la asociación.

"Nosotros como asociación somos conscientes de que si hemos estado 18 años sin ver a la Selección en Cataluña ahora vamos a estar, no sé, 150 o 200 años. Llevan ya dos fracasos aquí en Cataluña. La primera fue el año pasado cuando trajeron a la selección femenina y no fueron ni 10.000 personas en un España-Inglaterra", añaden.

"En 2022 con la antigua junta, la de Rubiales, fue excelente por temas económicos, títulos deportivos, equipo..., pero también por la gestión en cuanto a las aficiones", concluye uno de los miembros y fundadores de 'Barcelona con la Selección'.

Esta plataforma ha recurrido a su abogado de confianza, José María Fuster-Fabra, con el objetivo de exigir responsabilidades a aquellos medios que han informado de que la entidad fue la responsable de la venta de las entradas y además niegan cualquier tipo de responsabilidad sobre el conjunto del estadio ni sobre el comportamiento general del público asistente.